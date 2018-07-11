Erdoğan Bugün Kktc’ye Gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini bugün Azerbaycan ve KKTC’ne yapıyor.Erdoğan, sabah saatlerinde Azerbaycan’ı öğleden sonra ise KKTC’yi ziyaret edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu akşam KKTC’ye gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu.Enformasyon Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Erdoğan, saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.

Erdoğan için saat 19.15’te Cumhurbaşkanlığı’nda resmi karşılama töreni düzenlenecek.Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile saat 19.30’da baş başa görüşecek. Erdoğan ile Akıncı, çalışma yemeğinin ardından basın toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanlığı’ndaki basın toplantısı saat 21.00’de başlayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gecenin ilerleyen saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.