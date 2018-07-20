“Biz Her Zaman Halklar Arasında Barış İçinde, Dostane İlişkilerin Savunucusu Olduk”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde BRT’de konuşma yaptı.

Konuşmasında, 20 Temmuz 1974 günü yer alan askeri müdahalenin durup dururken meydana gelmediğini anımsatan Cumhurbaşkanı, barış harekatına giden süreci anlattı…

“Geçen 44 yılda Kıbrıs’ta tüm tarafların rızasıyla adil bir çözüme ulaşmak en iyisi olurdu. Ne var ki yıllar içerisinde ortaya çıkan fırsatlar cömertçe harcandı” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Crans Montana konferansının olumlu bir sonuç üretmeden kapanmasından bu yana bir yıl geçtiğini ve bu sürede Rum tarafının olumsuz yaklaşımlarının devam ettiğini anımsattı.

Akıncı, Kıbrıs Türk Toplumunun Avrupa Birliği normlarına uyumunu sağlamak için oluşturulan komitenin çalışmalarının da Rum tarafının talebi ile askıya alındığını belirterek, “Bu çalışmaları durdurmanın hiçbir mantıklı izahı yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımasalar da kurumlarının AB standartlarına ulaşmasının kimseye zararı yoktur” dedi, Rum tarafının talebine boyun eğen AB Komisyonunu eleştirdi.

Kıbrıs’ta çözüm olsa da olmasa da, müzakere yapılsa da yapılmasa da, iki toplum arasında iletişimin öneminin yadsınamayacağını kaydeden Akıncı, ancak bu çerçevede yapılan tüm çalışmalarda da Rum tarafının engeliyle karşılaşıldığını anlattı.

Akıncı, Rum tarafında bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç bulunduğuna da işaret etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un 23 Temmuz’da liderleri ziyaret edeceğini ve garantörlerle de temaslarda bulunacağını anımsatan Akıncı, “Bilinen ve aslında kanıtlanmış bir gerçektir ki bizim nabzımız her zaman barıştan, çözümden, işbirliğinden yana atmıştır. Biz her zaman halklar arasında barış içinde, dostane ilişkilerin savunucusu olduk” dedi…

Savaşların, kan ve gözyaşı demek olduğunu, toplumların ancak barış ortamlarında gelişebileceğini ve kalkınabileceğini iyi bildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu çerçevede de karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla kalıcı barış koşullarını yaratmak için her türlü çabayı harcadıklarını söyledi.

Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının 2004 referandumunda, Crans Montana konferansında ve Rum liderliğine 30 Nisan 2018 tarihinde yapmış olduğu çağrı ile çözüm iradesini defalarca kanıtladığına işaret ederek, “çünkü bizim çözüm hedefimiz, taktiksel bir manevra değil, stratejik bir tercih anlamında olmuştur. Bu hedefe varılamamışsa bundan sorumlu olan biz değiliz” dedi.

“Bir yerde sorun varsa, çözüm için arayışlar da devam edecektir. Ancak 50 yıldır devam eden arayışların neden sonuç vermediğini de başta BM olmak üzere tüm tarafların ciddiyetle sorgulamasının vakti gelmiş ve geçmiştir” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’taki iki taraftan birini, tüm Kıbrıs’ın tek yasal sahibi sayıp diğer toplumu dışlayan, izole eden anlayışlarla çözüme değil, statükonun devamına hizmet edildiğinin artık anlaşılması gerektiğine işaret etti…

Akıncı, “Biz stratejik tercihimiz doğrultusunda makul bir çözümün tüm taraflar için yararlı olacağı inancıyla ve sürekli altını çizdiğim gibi, eşitlik, özgürlük ve güvenlik ilkelerinden ödün vermeden kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” diyerek, bir daha aynı çerçevede, ucu açık, sonuçsuz, takvimsiz bir sürecin parçası olmayacaklarını vurguladı.

Her şeyi çözüm sonrasına erteleyerek, bekleyişe geçmenin gerçekçi bir anlayış olmadığını da ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Stratejik tercihimiz elbette Kıbrıs’ta çözümdür ama bu sadece bize bağlı değildir. En başta Kıbrıs Rum tarafının ciddi bir fikir dönüşümüne ihtiyacı vardır” dedi.

“Dilerim ki Rum tarafında önümüzdeki dönemde yeni bir anlayış hakim olsun ve kalıcı adil bir çözümün yolunu açabilelim” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı, bu olur ya da olmaz hiç ihmal edilmemesi gerekenin; ekonomi ve demokrasiyle, daha üst bir seviyeye çıkmak yönünde canla başla çalışmak olması gerektiğini anlattı…

Akıncı, “Bir çok sorunumuzun temelinde Kıbrıs sorunu olmakla birlikte Kıbrıs sorunundan bağımsız olarak da yapabileceğimiz çok şey vardır; bunları yapmalıyız, yapabiliriz, başarabiliriz” dedi

Akıncı, açıklamasının sonunda, “Bu düşüncelerle 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramınızı kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Böyle bir günde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ile selamlıyorum” dedi…