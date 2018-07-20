20 Temmuz 2018 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Mesaj Yayımladı
20 Temmuz 2018 Cuma Saat 08:46

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Mesaj Yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk Toplumu’nun; bu güne kadar çözümden yana tavrını her zaman ortaya koyan taraf olduğunu, uluslararası alanda da Kıbrıslı Türklerin hakkettiği seviyeye ulaşması için mücadel

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk Toplumu’nun; bu güne kadar çözümden yana tavrını her zaman ortaya koyan taraf olduğunu, uluslararası alanda da Kıbrıslı Türklerin hakkettiği seviyeye ulaşması için mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Uluçay yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın, 1960 Anlaşmaları’nın öngördüğü garantiler temelinde, 15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntası tarafından Kıbrıs’ta gerçekleştirilen faşist darbenin ardından uluslararası garanti ve ittifak anlaşmalarından doğan haktan ötürü gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına vermiş olduğu desteğin Kıbrıs Türklerinin bugünlere gelebilmesinde önemli rol oynadığını belirten Uluçay, “Kıbrıs Türk halkı, dün olduğu gibi bugün de, aynı birlik ve beraberlik içerisinde, Kıbrıs konusunda; iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı bir çözüme ulaşmak için çalışmaktadır. Ayrıca Kıbrıs Türk Toplumu, bu güne kadar çözümden yana tavrını her zaman ortaya koyan taraf olmakla birlikte uluslararası alanda da Kıbrıslı Türklerin hakkettiği seviyeye ulaşması için mücadelesini sürdürmektedir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının; barışın değerini çok iyi bildiğini, son günlerde KKTC kıyılarında yaşanan insanlık dramının barışın ne kadar elzem olduğunu hatırlattığını kaydeden Uluçay, Yenierenköy açıklarında mülteci teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Barış ve istikrarın Akdeniz bölgesinde ve Orta Doğu’da da olumlu etkiler yaratacağını ifade eden Uluçay, tüm şehitlere rahmet, gazilere sağlık dileğinde bulundu.

Bu haber toplam 125 defa okunmuştur
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Mesaj Yayımladı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans