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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Mesaj Yayımladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk Toplumu’nun; bu güne kadar çözümden yana tavrını her zaman ortaya koyan taraf olduğunu, uluslararası alanda da Kıbrıslı Türklerin hakkettiği seviyeye ulaşması için mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.
Uluçay yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın, 1960 Anlaşmaları’nın öngördüğü garantiler temelinde, 15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntası tarafından Kıbrıs’ta gerçekleştirilen faşist darbenin ardından uluslararası garanti ve ittifak anlaşmalarından doğan haktan ötürü gerçekleştirildiğini kaydetti.
Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına vermiş olduğu desteğin Kıbrıs Türklerinin bugünlere gelebilmesinde önemli rol oynadığını belirten Uluçay, “Kıbrıs Türk halkı, dün olduğu gibi bugün de, aynı birlik ve beraberlik içerisinde, Kıbrıs konusunda; iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı bir çözüme ulaşmak için çalışmaktadır. Ayrıca Kıbrıs Türk Toplumu, bu güne kadar çözümden yana tavrını her zaman ortaya koyan taraf olmakla birlikte uluslararası alanda da Kıbrıslı Türklerin hakkettiği seviyeye ulaşması için mücadelesini sürdürmektedir” dedi.
Kıbrıs Türk halkının; barışın değerini çok iyi bildiğini, son günlerde KKTC kıyılarında yaşanan insanlık dramının barışın ne kadar elzem olduğunu hatırlattığını kaydeden Uluçay, Yenierenköy açıklarında mülteci teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
Barış ve istikrarın Akdeniz bölgesinde ve Orta Doğu’da da olumlu etkiler yaratacağını ifade eden Uluçay, tüm şehitlere rahmet, gazilere sağlık dileğinde bulundu.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans