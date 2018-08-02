Kalkınma Bankası Bölgesel Bilgilendirme Toplantıları Başlattı

Kalkınma Bankası’nın yatırımcılara kredi süreçleri hakkında bilgi vermek ve geliştirilebilecek kredi program ve ürünleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla başlattığı bölgesel bilgilendirme toplantılarının ilki bu akşam Güzelyurt’ta yapıldı.

Toplantıların ilki Kalkınma Bankası ile Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği işbirliğiyle Güzelyurt’ta gerçekleştirildi.

GÜKAD Lokali’nde yer alan toplantının açılış konuşmasını yapan GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy, dernek olarak bölgesel iktisadi kalkınma konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydederek, Güzelyurt bölgesinin planlı kalkınmasını temel alarak çalıştaylar düzenlediklerini, bölgenin turizm, tarım ve eğitim alanlarında doğru ve planlı kalkınmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

GÜKAD üyesi Celal Özkızan da GÜKAD’ın kalkınmaya bakış açısı hakkında sunum yaptı.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Besim de kalkınmada öncelikli bölge olan Güzelyurt’ta ürünlerini paylaşmak ve geliştirmeyi düşündükleri ürünleri tasarlamak için böyle bir toplantı düzenlediklerine işaret etti.

Besim, Güzelyurt esnafının yaralanacağı alanlar olan işletme sermayesi kredisi, kümeleme ve mikro finansman kredileri bulunduğuna vurgu yaparak, iş insanlarıyla iyi diyaloglar kurup, doğru ve en iyi projeleri uygun şartlarda fonlamak istediklerini kaydetti.

Toplantıda daha sonra Kalkınma Bankası Genel Müdür Danışmanı Belgin Özoğul, bankanın kurumsal bilgileri, faaliyetleri ve yeni uygulamalarıyla ilgili sunum yaptı.

Özoğul, Kalkınma Bankası’nın 25 yıldır proje bankacılığı alanında yatırım projelerine uzun vadeli ve düşük faizli finansman desteği sağladığını belirterek, asli görevlerinin bölgesel kalkınmanın finansmanını sağlamak olduğunu ve bankanın ekonominin finansman ihtiyacı duyduğu alanlarda yeni ürünler geliştirmeye devam ettiğini ifade etti.

Sunumun ardından bilgilendirme toplantısı soru cevap bölümüyle tamamlandı.