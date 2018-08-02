Kktc’Yi Koruma Derneği:üç Tarih De Kıbrıs Türkü İçin Gurur Kaynağı

KKTC’yi Koruma Derneği Başkanı Hatice Özler Şahin, Toplumsal Direniş Bayramı ile kutlanan üç tarihin Kıbrıs Türkü için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Şahin, Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın 1571’de Osmanlı devleti tarafından fethi, 1958’de Rum terör örgütü EOKA’ya karşı kendini savunmak zorunda kalan Kıbrıs Türklerinin Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurulmasının gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Şahin, Kıbrıs Türkü’ne her daim destek olan Anavatan Türkiye’ye, mücahitlere şükranlarını sundu ve şehitlere rahmet diledi.