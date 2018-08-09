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Ltb Başkanı Harmancı Konuk Ekipleri Kabul Etti
09 Ağustos 2018 Perşembe Saat 13:14

Ltb Başkanı Harmancı Konuk Ekipleri Kabul Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı 10. Uluslararası Göçmenköy-Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali için ülkemize gelen konuk ekipler ile festivalin ev sahibi Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği(GÖÇ-TAŞ) yönetic

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı 10. Uluslararası Göçmenköy-Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali için ülkemize gelen konuk ekipler ile festivalin ev sahibi Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği yöneticilerini kabul etti.

7 Ağustos’da başlayan ve 11 Ağustos’a kadar devam edecek festival için ülkede bulunan ekipler, LTB’yi ziyaret etmekten duydukları mutluluğu dile getirirken Başkan Harmancı’ya ülkelerinden getirmiş oldukları hediyeleri de takdim etti.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada bir festivalin 10 yıl boyunca sürdürülebilmesinin önemli olduğunu söyledi.Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutlayan Başkan Harmancı “LTB için Göç-Taş’ın varlığı ve bu varlığın bölgedeki kültür sanat alanında yarattığı evrimini izlemek bizler için büyük mutluluk kaynağıdır” dedi.

Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:
“LTB olarak bu derneğe gereken tüm konularda katkı sağlamak görevimiz. Bu festivalin ileriki yıllarda çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Şunuda belirtmek istiyorum ki hiç kuşkusuz bu tür etkinliklerde kurulan dostluklarda unutulmuyor. Bunlar bize evrenselliği hatırlatan unsurlar. Her kültür elbetteki kendi yolunda yürür ama her kültür kendi yolunda yürürken diğer kültürler ile etkileşerek yürür ve biz bu kültür etkileşimini benzeri aktiviteler ile daha da geliştirmeliyiz.”
GÖÇ-TAŞ Başkanı Salim Piyale ise ziyarette yaptığı konuşmada, LTB’nin her yıl olduğu gibi bu yılda Uluslararası Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Sanat Festivali’nin gerçekleşmesinde önemli katkı sağladığını belirterek, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

Festivale bu yıl Makedonya, Hırvakistan ve Türkiye’den ekiplerin katıldığını belirten Piyale, festival içeriğine bu yıl bir de fotoğraf sergisi eklediklerini söyledi. Festivalin 10. Yılı olması nedeni ile etkinliklerin bu yıl 3 ayrı noktada gerçekleştirildiğini kaydeden Piyale, festivalin gerçekleşmesinde Gençlik Dairesi’nin de büyük katkısı olduğunu, etkinliğin ana sponsorunun ise en kötü günlerinde bile destek olan ve bu desteğini her zaman belirten LTB olduğunun altını çizdi.

Piyale ayrıca Göçmenköy ve Taşkınköy Spor Kulüplerine de katkılarından dolayı teşekkür etti.

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