Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turan’La Görüştü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’la görüştü. Bakan Atakan görüşmede, Türkiye’nin KKTC’deki ulaştırma ve altyapı yatırımları konusundaki desteğine işaret e