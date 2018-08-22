Pulya Festivali Devam Ediyor

Yenboğaziçi Belediyesi tarafından 10’uncusu bu yıl düzenlenen Pulya Festivali devam ediyor. Festivalde dün akşam sportif ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra kitap imza etkinliği ve konser yer aldı. 26 Ağustos’a kadar sürecek festival çerç