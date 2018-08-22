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Myanmar’da 24 Binden Fazla Arakanlı Müslüman Öldürüldü
19 Ağustos 2018 Pazar Saat 21:08

Myanmar’da 24 Binden Fazla Arakanlı Müslüman Öldürüldü

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın raporunda, Myanmar'da 24 binden fazla Arakanlı Müslümanın öldürüldüğü ortaya çıktı. Avustralya, Bangladeş, Kanada, Norveç ve Filipinler'den araştırmacı ve kuruluşların yer ald

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın raporunda, Myanmar’da 24 binden fazla Arakanlı Müslümanın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Avustralya, Bangladeş, Kanada, Norveç ve Filipinler’den araştırmacı ve kuruluşların yer aldığı Kanada merkezli Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan araştırma raporuna göre, geçen yıl ağustostan bu yana Myanmar güçleri tarafından yapılan zulümde, 24 binden fazla Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.

Araştırmada, 40 binden fazla Arakanlı Müslüman’ın silahla yaralandığı, 114 bininin darbedildiği ve 31 bininin ise ateşe atıldığı belirtildi.

Bölgede 115 bin Rohingya evi ateşe verilirken, 113 bin evin de saldırılarda hasar gördüğü kaydedildi.

Raporda, Tolatuli köyünde yaşayan Arakanlı Hasina Begum’un, Myanmar güçlerinin köyünü ateşe vererek insanları öldürdüğünü, köyden kaçmak isteyenleri bir nehir kenarında sıkıştırarak ateş ettiğine ilişkin ifadelerine yer verildi.

Begum, Myanmar güçlerinin silahla az 50-60 kişiyi öldürdüğünü, bazılarının nehre atlayarak kurtulduğunu aktardı.

Öldürülenlerin cesetlerinin yakıldığı bilgisini veren Begum, 4 aylık bebeğinin de askerler tarafından ateşe verildiğini söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, geçen yıl 25 Ağustos-24 Eylül arasında 9 bin 400 Arakanlı Müslümanın öldürüldüğünü açıklamıştı.

BM’ye göre, 25 Ağustos 2017’den sonra Arakan’dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş’e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar’a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

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