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Kamu-Sen Başkanı Atan: Tasarruf Yukarıdan Başlamalı
19 Ağustos 2018 Pazar Saat 21:08

Kamu-Sen Başkanı Atan: Tasarruf Yukarıdan Başlamalı

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan "Ülke genelinde tasarruf yapılacaksa önce yukarıdakilerden başlanmalı, oradan alt taraflara gelmeli" dedi. Atan yaptığı açıklamada "18 Ağustos'ta sağlık ve güm

Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Metin Atan “Ülke genelinde tasarruf yapılacaksa önce yukarıdakilerden başlanmalı, oradan alt taraflara gelmeli” dedi.

Atan yaptığı açıklamada “18 Ağustos’ta sağlık ve gümrükte yapılan eylem nedeniyle bazı sorunlar çıkmıştır dedi.Bunun üzerine Bakanlar Kurulu 5 sendikayı çağırarak, ne gibi çözümler üretilebileceği hususunda fikir alışverişinde bulundu. Geri adım atmayacağımızı ve seferberlik ilan edenlerin önce kendilerinden başlamaları gerektiğini söyledik. Bunun üzerine bir çalışma daha yapıldığını söylediler” ifadelerini kullandı.

Hükümetin asgari ücret üzerinden saat başı çarpı 2 olarak ek mesai ödemeyi tasarladıklarını ve bu konuda yasa gücünde kararname geçirdiklerini ifade eden Metin Atan şöyle devam etti:

“Bunu kabul edemeyeceğimizi söyledik. Bunun üzerine daha iyi bir çalışma yaptıklarını söylediler. Bizlere 47-2000 sonrası olanlara 22 TL, ondan önce çalışanlara da 30 TL gibi bir ücret verebileceklerini söylediler. Biz bunu kesinlikle kabul etmedik. Onların yapabileceği hiç bir şey olmadığını ve elimizi taşın altına koymamız gerektiğini söylediler. Biz her zaman taşın altına elimizi koyuyoruz fakat herşeyin çalışan tarafından, halk tarafından beklenildiğini, bunun böyle adaletli olmadığını izah ettik”
Seferberlik varsa herkesin buna katkı koyması gerektiğini söylediklerini vurgulayan Atan “Orada bütün sendikalar olarak oturduk, bir toplantı yaptık.

Yurt dışından gelen bir çok insanın olduğunu o yüzden acil servislerin açık tutulması gerektiğini söylediler. Başbakan bize taahhütte bulunarak 27’sine kadar kendilerine müsade edersek bir çalışma daha yapacaklarını, sağlıkta kesinti olamayacağını ancak ekonomik sıkıntılar içerisinde olunduğunu, bu nedenle gerekirse sendikalarında katıldığı bir çalışma yapılacağı ve bu konunun bayram sonrasına ertelenmesini istediler” dedi.

“Bizim yaptığımız zaten eylem değildi. Biz ek mesaiye katılamayacağımızı, isteyenin ek mesai yapabileceğini, yasaların bunu gerektirdiğini söyledik” diyen Kamu-Sen Başkanı Atan, “Kesinlikle ek mesaiden kesinti yapılsın da tasarruf edilsin diye bir olay söz konusu değildir. Ülke genelinde tasarruf yapılacaksa önce yukarıdakilerden başlanmalı, oradan alt taraflara gelmeli. Bu konuda 27 Ağustos’ta tekrar görüşeceğiz” şeklinde devam etti.

Kurban Bayramı’nın başlıyor olmasına değinen Atan “Halkımız bu bayrama ekonomik anlamda çok zor koşullarda giriyor. Allah herkese kolaylık ve sağlık versin. Herkesin Kurban Bayramı’nı kutlar, önümüzdeki günlerin tüm halkımıza daha hayırlı günler olmasını dilerim” dedi.

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