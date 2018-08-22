Talat: Yanlışları Ve Doğrularıyla Ömür Boyu Barış İçin Çalıştı

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın Kıbrıslı Türklerin yüzünü ağartan sürecin mimarı olduğunu belirtti.

Talat, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın dün hayatını kaybetmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Annan’ın, yanlışları ve doğrularıyla ömür boyu barış için çalıştığını kaydetti.

Talat paylaşımında, “Kıbrıs sorununu da ilk kez çözümün eşiğine kadar getirdi. Ayrıca ilk kez Kıbrıslı Türkler için güzel şeyler yazdı. İzolasyonların kaldırılmasını istedi. Yüzümüzü ağartan sürecin mimarıydı” ifadelerini kullandı.