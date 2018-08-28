Mavroyannis:kıbrıs İçin “Kadife Ayrılık” Yok

Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyiannis, Kıbrıs’ta “kadife ayrılık” olamayacağını söyledi.

Yunanistan’dan bir haber ajansına açıklama yapan Rum Müzakereci Mavroyiannis, BM Genel Sekreteri Guterres’in çerçevesinin, iyi niyet ve siyasi irade ile, çözüm çabalarını ileri taşıyacak bir stratejik anlaşmaya götürebileceğini söyledi.

Kıbrıs’ta “kadife ayrılık” olamayacağını söyleyen Mavroyiannis, amacın kurtuluş ve adanın yeniden birleşmesi olduğunu ifade etti.

Mavroyiannis, mülkiyet başlığı ile ilgili bir soruyu yanıtlarken ise “zor ve karmaşık bir konu, mülkiyet konusunda yapılacak çok iş var”dedi.

KHA