Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs’taki mevcut durumun tehlikeli olduğunu, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kıbrıs sorunu çözülmeden çekilmesinin bölgeye etkileri olacağını söyledi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis haftalık Kathimerini’ye verdiği özel röportajda, “Çok iyi biliyoruz ki mevcut durum Kıbrıs sorununa çözüm teşkil edemez ve gerek Kıbrıslı Rumlar gerekse Kıbrıslı Türkler için tehlikelere gebedir” ifadesini kullandı.

“Kıbrıslı Türklerin, AB üyesi bir devlette Kıbrıslı Rumlarla birlikte yeniden birleşmiş bir vatanda mı, yoksa Türkiye ile bir gelecek mi istediklerini tercih etmeleri gerektiği” iddiasını yineleyen Hristodulidis, Rumların tercihinin ise net olduğunu belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı “Bugünkü tehlikeli bir durumun devamını mı, yoksa AB ilke ve değerleri temelinde yeniden birleşmiş bir vatan mı istiyoruz. Dolayısıyla Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklkerin ana emeli kabul edilemez ve tehlikeli fiili duruma en kısa sürede son verilmesi üzerine yoğunlaşmak olmalıdır.” Diye konuştu.

Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’e gelmesi halinde bunun devam etmekte olan müzakerelerin yeniden başlaması çabasına yardımcı olmayacağını kaydeden Nikos Hristodulidis Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün çekilmesi halinde etkilerinin ne olacağı sorusunu da yanıtladı.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis “BM Barış Gücü’nün, Kıbrıs sorunu çözülmeden önce çekilmesi, Kıbrıs’taki olguları da, Kıbrıs’ın bölgede oynadığı ve iş birliği yapmakta olduğumuz devletlerin genel taleplerine ve çıkarlarına da olan rolünü de etkileyecektir. Barış Gücü’nün rolü veya yetkilerinin değişmesi talepleri önümüzdeki günlerde karşılaşabileceğimiz muhtemel bir senaryodur dedi.

Bu nedenle, Barış Gücü’nün akıbetiyle ilgili her türlü olasılığı göğüsleyebilecek durumda olmak için iç diyalog başlattıklarını söyleyen Rum Bakan, “Tabii ki en iyi senaryo Kıbrıs sorununun çözülmesi ve Barış Gücü’nde de buna göre düzenlemeler yapılmasıdır.” Diye konuştu.