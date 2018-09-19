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18 Eylül 2018 Salı Saat 09:12
Orta Dereceli Okullarda Ders Zili Çaldı
Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesindeki ortaokul ve liselerde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı bugün başladı. Yeni Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla Demokrasi Ortaokulu’nda saat 08.00
Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesindeki ortaokul ve liselerde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı bugün başladı.
Yeni Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla Demokrasi Ortaokulu’nda saat 08.00’de tören düzenlendi.
Genel orta eğitim ve mesleki teknik okullar 7 Haziran’da tatile girmişti.
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