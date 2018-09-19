Suriye’Nin Lazkiye Kentine Füze Atıldı

Suriye’nin Lazkiye kentine füze atıldığı bildirildi. Füzelerin Suriye Hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Suriye Devlet televizyonu, Lazkiye kentine füze atıldığını duyurdu. Füzelerin Suriye Hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Televizyon, füzelerin endüstri kurumların hedef aldığını belirtti ancak bu kurumların isimlerini açıklamadı. Füze saldırısının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.