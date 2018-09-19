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- Başbakan Erhürman Gündemi Brt’Ye Değerlendirdi
Başbakan Erhürman Gündemi Brt’Ye Değerlendirdi
BRT’de yayınlanan Haber Sizde programına konuk olan Başbakan Tufan Erhürman gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
‘Tünelin ucunda ışık görünmedi’ şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak Başbakan Erhürman, Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte KKTC’nin de bir tünele girdiğini ve girilen bu dar boğazda henüz önümüzü görmenin mümkün olmadığını kastettiğini söyledi.
Erhürman, bununla ilgili gerek siyasi gerekse başka amaçlarla farklı değerlendirmeler yapanlar olduğunu belirtti.
Elektrik fiyatlarının %52 zamlandığını ancak hükümetin yeni bir zam yapmamak için olağanüstü bir çaba içerisinde olduğunu kaydeden Erhürman, ‘elektrik fiyatları fuel oil ve dövizdeki değişimle değişiyor. Bu ikisine rağmen nasıl zam yapmayız diye araştırma çabası içerisindeyiz’. dedi.
Akaryakıta ise herhangi bir müdahale yapılmasının mümkün olmadığını kaydeden Erhürman tüm bu sorunları Türkiye ziyaretinde aktarmaya çalıştıklarını söyledi.
‘Önlem almaya devam etmemiz gerekiyor’ diyen Erhürman ‘Akaryakıtı 4 kez baskıladık, elektriği bir kez baskıladık, süte sübvansiye yaptık, beklentimiz isitkrardı ve uyguladık. O noktadan sonra tünelin ucunda ışığın görülmediğini gördük’ dedi.
Belli ürünlerde narh uygulamasının konuşulduğuna da işaret eden Başbakan Erhürman, bankalarla ilgili görüşmelerin de devam ettiğini kaydetti.
‘Ama bütün bunlar çok dikkatli yapmamız gereken çalışmalardır’ diyen Erhürman yeri gelince halka paylaşacakları başka önlemler de bulunduğunu söyledi.
Ülkede bir takım yapısal sorunlar bulunduğuna da dikkati çeken Başbakan Tarım, Hayvancılık, Turizm ve Yükseköğretimde teşvikleri yeniden masaya yatırmak ve düzenlemek gerektiğini belirtti.
Türkiye’den Enterkonnekte sistemle elektrik getirilmesi konusunda ise Başbakan Erhürman bu sistemin olabilmesi için ENSOE adlı kuruluşun sorun çıkarmaması gerektiğini ifade etti.
Bu çaptaki bir yatırımın fizibilitesi yapılmadan gerçekleştirilemeyeceğine de vurgu yapan Erhürman, henüz bu noktada olunmadığının altını çizdi.
Başbakan Erhürman, elektrikte enterkonnekte sistemine geçişte fizibilite çalışmasının önemini vurgulayarak, “TC’den elektrik gelebilmesi için fizibilite çalışmasına ihtiyaç var” dedi.
Başbakan, “Dövizdeki dalgalanma devam ettiği sürece zam gelmeye devam edecek, bunu engelleyemeyiz” ifadelerini kullandı.
Erhürman, yaygın döviz kullanımı ve dövizdeki dalgalanmanın hayat pahalılığını artırdığını bundan da en çok dar gelirli vatandaşın etkilendiğini kaydederek, “göreve geldiğimiz günden bu yana alım gücünde 597 milyon TL kayıp oldu” dedi.
Başbakan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşmlerinin devam ettiğini söyleyerek, uçak biletlerinin pahalılaşması, Güzelyurt’a tarım suyunun erken zamanda aktarılması, turizm, ekonomi gibi birçok konunun ilgili bakanlıklarla paylaşıldığını ve geri dönüşüm beklediklerini söyledi.
Başbakan Erhürman konuşmasının sonunda, zor bir dönemden geçildiğini kaydederek, “lütfen içinde bulunduğumuz durumun ciddiyetini farkına vararak konuşalım” dedi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans