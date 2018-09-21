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Gaziler Günü Nedeniyle Ankara’Da Tören Düzenlendi
19 Eylül 2018 Çarşamba Saat 15:22

Gaziler Günü Nedeniyle Ankara’Da Tören Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclis tarafından, Gazilik Ünvanı ve Mareşallik Rütbesi verilmesi vesilesiyle her yıl kutlanan Gaziler Günü nedeniyle Ankara'da Ulus Atatürk An

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclis tarafından, Gazilik Ünvanı ve Mareşallik Rütbesi verilmesi vesilesiyle her yıl kutlanan Gaziler Günü nedeniyle Ankara’da Ulus Atatürk Anıtı’nda bir tören düzenledi..

Törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Askeri Ataşe Piyade Kurmay Albay Akın Örsdemir’de katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra sırasıyla anıta çelenkler konuldu.

Törende bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zafer sonrası Gazi Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu emsalsiz zafer anısına Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik Ünvanı ve Mareşallik rütbesi verdiğini hatırlatarak, tüm dünyanın adını saygıyla andığı Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri başarı ve yeteneğinin milletin en yüce kurumu tarafından tescillendiğini ifade etti.

Tandoğan şöyle devam etti. ” Eşsiz Komutan bu ödülü aldıktan sonra yayınladığı bildiride Sakarya Meydan Muharebesinde kazanılan bu başarı ordumuzun iradesi sayesinde düşman ordusunun iradesinin kırılması suretiyle belirmiştir. Bu sebeple bu ödülün gerçek muhattabı yine ordumuzdur diyerek Mareşallik Rütbesini ve Gazilik ünvanını silah arkadaşlarına mal etmiştir.”

Tandoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tarafından Kıbrıs Gazilerine verilecek Milli Mücadele Madalyalarının basımınında  büyük ölçüde tamamlandığını önümüzdeki günlerde yurt genelinde dağıtımına başlanacağını da sözlerine ekledi.

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