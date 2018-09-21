‘rum Tarafı Ekim Başında Lefke Ve Derinya Barikatlarının Açılması İçin Hazır Olacak’

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Ekim ayı başında Lefke ve Derinya barikatlarının açılması için hazır olacağı bildirildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, Rum tarafı, Ekim ayı başlarında Derinya ve Lefke barikatlarının açılmasına hazır olacak.

Habere göre, Lefke’de yapılan çalışmaların ay sonuna kadar hazır olması bekleniyor.

Ajans, yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, iki barikatın açılışı konusunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’in 28 Eylül’de New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmede gündeme getirmesinin beklendiğini ifade etti.

Haberde, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ve Barikatların Açılması Teknik Komitesi Başkanı Sotos Zakheos ile bayındırlık dairesi ve teknisyenlerinin dün Lefke barikatı bölgesini ziyaret ederek, barikatın Güney’inde kalan bölgelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledikleri de aktarıldı.

Barikattan geçenlerin pasaport kontrollerinin yapılacağı alanların hazır olduğu, asfaltlama çalışmalarının yapıldığı, çalışmaların ilerletildiği belirtilen haberde, ancak Kuzey Kıbrıs’ta henüz çalışmaların ilerlemediği iddia edildi.Haberde, Güney Kıbrıs’ta barikatların açılması için Lefke bölgesindeki çalışmaların önümüzdeki on gün içinde tamamlanacağı ve teknik açıdan Kıbrıs Rum tarafının her iki barikatı da açmaya hazır olacağı vurgulandı.

