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Ziraat Mühendisleri Odası, Zeytin Üreticilerine Eğitim Verdi
23 Eylül 2018 Pazar Saat 21:41

Ziraat Mühendisleri Odası, Zeytin Üreticilerine Eğitim Verdi

Güzelyurt  bölgesi damla sulama projesinden sonra en büyük ikinci damla sulama alanı Minareliköy’de  hayata geçirildi. Minareliköy Kooperatifi tarafından  proje kapsamında 350 dönümlük alanda 6 bin adet zeytin ağacı, damla sulama siste

Güzelyurt  bölgesi damla sulama projesinden sonra en büyük ikinci damla sulama alanı Minareliköy’de  hayata geçirildi.

Minareliköy Kooperatifi tarafından  proje kapsamında 350 dönümlük alanda 6 bin adet zeytin ağacı, damla sulama sistemiyle sulanmaya başlandı.

Projeye teknik destek veren Ziraat Mühendisleri Odası proje koordinatörü Erkut Uluçam, ülkemizdeki suyun kıt bir kaynak olduğunu ve Minareliköy Kooperatifi’nin kendi bünyesinde salma sulamayı yasakladığı gibi ilgili kurumlara çağrı yaparak bu uygulamaların tüm ülkede yapılmasının şart olduğu vurguladı.

Uluçam, bu projenin mesarya bölgesinde yapılmış olan ilk ve örnek bir proje olduğunu ve civar köylerin de böyle bir talebi olduğunu belirti.

Bu bağlamada bölge üreticilerine zeytinlerde gübreleme teknikleri, damla sulamada dikkat edilecek hususlar, zeytin sineği ile mücadele, zeytinde verimi yükseltme, doğru gübreleme teknikleri yanısıra yanlış gübreleme ve budama sonucu verimin istenilen düzeyde olmaması, yapılan hatalı bakımlar sonucunda da zeytin üretiminde verim düşüklüğü konuları ele alındı.

Eğitim Ziraat Mühendisi Hüseyin Karanfiloğlu tarafından uygulamalı olarak arazide verildi.

Karanfiloğlu, damlama sulamanın, bitki gelişimi için gerekli olan suyun en kolay en verimli en ekonomik biçimde bitkiye verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sulamanın doğru ve verimli yapılabilmesi için bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu karşılamak için bitkiye ne zaman ve ne kadar su verilmesi gerektiğine dikkati çeken Karanfiloğlu, ayrıca verimli bir zeytin üretimi için toprak analizi sonucuna göre gübreleme yapmanın öneminin altını çizdi.

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