Dikkatsizlik Yine Kaza Getirdi!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam saat 23:40 raddelerinde Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu 0-1 Kilometreleri içerisinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru seyreden Murat Biberoğlu yönetimindeki PB 468 plakalı salon araç sürücüsünün seyretmekte olduğu yolun sağ kısmında bulunan Atatürk Caddesine geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden Atatürk caddesine sağa dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikamette sol şerit içerisinde doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeden seyreden Mustafa Atılğan yönetimindeki NM 733 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisi ile NM 733 plakalı motosiklet ileri doğru sürüklenerek durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan NM 733 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Atılğan kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinin Acil servisinde yapılan ilk yardıma müteakip belinde ve sağ köprücük kemiğinde kırık olması sebebi ile kontrol amaçlı Yoğun bakım ünitesine alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.