Hak-Sen Yetkilileri İçişleri Bakanlığı’Nda Toplantı Yapacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası gardiyanlara barem içi artış verilmediği gerekçesiyle bu sabah süresiz grev başlattı.

İçişleri Bakanlığı ile soruna çözüm bulmak amacıyla saat 11:00’de bir araya geleceklerini belirten HAK- SEN Başkanı İzzet Türkmen, görüşmede istedikler sonucu almamaları halinde grevlerinin devam edeceğini ve eylemlerini sertleştireceklerini söyledi.

Türkmen gerekirse polise direneceklerini grev yasağı getirilmesi halinde uymayacaklarını ifade etti.

Bu arada, bu sabah tutukluları mahkemeye çıkarmak için Cezaevine gelen polislere tutukluların verilmemesi nedeniyle polislerle ve gardiyanlar arasında tartışma yaşandı.

Bakanlığın görüşme talebine olumlu yanıt vermesi üzerine 5 tutuklunun mahkemeye çıkarılması için polisin tutukluları almasına izin verildi.

İzzet Türkmen, polisin mahkemeye çıkarılmak üzere başka tutukluların da verilmesini istediğini ancak HAK-SEN’in buna karşı olduğunu tutukluların alınmasına direneceklerini söyledi.

Türmen, cezaevinde tutukluları denetleyecek ve teslim edecek gardiyan bulunmadığını da kaydetti.