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Çavuşoğlu: Kıbrıs’Ta Sondajlarımızı Sürdüreceğiz
16 Ekim 2018 Salı Saat 13:43

Çavuşoğlu: Kıbrıs’Ta Sondajlarımızı Sürdüreceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs adasının etrafında sondajları sürdüreceklerini belirterek, "Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır." dedi. Çavuşoğlu ile Başbakan Yar

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs adasının etrafında sondajları sürdüreceklerini belirterek, “Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır.” dedi.

Çavuşoğlu ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen “Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset” konulu sempozyumda konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümü için uzun yıllar çaba sarfettiğini ancak en son geçen sene, önce Cenevre’de daha sonra temmuz ayında Grand Montana’da tüm çabalara rağmen kalıcı bir çözüme ulaşılamadığını söyledi. Bunun sorumlusunun Rum tarafı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Gördük ki Rum tarafı Kıbrıslı Türklerle yaşamaya hazır değil ve Ada’daki ekonomi ve siyasi gücü eşit bir şekilde paylaşmaya hazır değil. Şimdi ise yeniden ne yapabiliriz arayışı içindeyiz.

Daha önce iki kesimliliğe ve siyasi eşitliğe dayanan, federal bir çözümle ilgili müzakereler Annan Planı’yla da daha önceki denemelerde de olmadı. Artık yeni bir müzakereye nasıl başlayabiliriz. Sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmak bizim için anlamlı değil. Sonuç alıcı olması lazım. Neyi müzakere edeceğimizi önceden çok iyi bir şekilde tüm taraflarla belirlememiz lazım.”

Kıbrıs konusunda tek taraflı çalışmalara müsaade etmeyeceklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, artık fiili adımlarla Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak durumunda olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, “Bir taraftan Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde sondajlarımızı yapacağız. Diğer taraftan da KKTC’nin daveti üzerine KKTC’nin deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölgesinde yani Ada etrafında da bu sondajlarımızı sürdüreceğiz. Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de gerek Türkiye’nin gerekse KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyeceklerinin altını çizdi.

 

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Çavuşoğlu: Kıbrıs’Ta Sondajlarımızı Sürdüreceğiz Haberi

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