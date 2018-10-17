“Sen De Bir Umut Ol” Konseri 24 Ekim’De

Lefkoşa’da Çağlayan Çocuk Yuvası yararına 24 Ekim’de “Sen de bir umut ol” temasıyla konser düzenleniyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konserde kurulacak olan bağış kutularıyla toplanacak tüm gelir, Çağlayan Çocuk Yuvası’na bağışlanacak.

Ayşe Kişmir koordinatörlüğünde konsere hazırlanan orkestrada Serkan Soyalan, Çağdaş Öğüç, Ergi Özbek, Altekin Erginel, Mustafa Baykent ve Ogan Güntem yer alıyor.

“Sen de bir umut ol” temalı konserde ayrıca Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanser ve Savaş Vakfı’nın hazırladığı bir de kısa video gösterilecek.

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan, program yapımcısı Çamay Çiçekseven’in sunuculuğunu yapacağı konser, saat 20.00’de başlayacak.