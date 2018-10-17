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Töre Türkiye’Den Gelen Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
16 Ekim 2018 Salı Saat 13:43

Töre Türkiye’Den Gelen Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye’den gelen Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen)’den bir heyeti kabul etti. Cumhuriyet Meclisi Bakan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Diyanet

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye’den gelen Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası ’den bir heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Bakan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Diyanet–Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar başkanlığındaki heyete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır ve Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

Görüşmede konuşan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yaparak, “şehitler, gaziler ve bayraklarımız kutsallarımızdır. Türk ordusu bu adadan hiç çıkmasın. Türk milletiyle kader birliğimizin devam etmesini istiyoruz” dedi.

Garantiler bozulursa ve Türkiye tek taraflı müdahale edemezse Kıbrıs’ın 12 adalardan sonra 13. ada durumuna düşeceğini söyleyen Töre, “Bizler milli ve manevi kimliğimizle Kıbrıs’ta var olduk. Kıbrıs artık iki tanedir. Birisi Kuzey birisi Güney. Bu gerçeği herkes kabul etmeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha ileriye götürülmelidir” diye konuştu.

Töre, ziyaret anısına, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın portreleri Diyanet–Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar hediye etti.

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