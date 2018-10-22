- Federasyon Kupası Yapıldı
- Hindistan’Da Tren Faciası: En Az 50 Ölü
- Finalin Adı Ydü-Laü
- Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
- Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
- Klasikler, Özyalçın Anısına Yarıştı
- Hindistan’Daki Kasırgada Ölü Sayısı 61’E Yükseldi
- Suudi Gazeteci Kaşıkçı’Nın Öldürülmesi…
- Final Rallisi 4.kez Yapılıyor
- Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi
- Erdoğan: Tek Taraflı Oldu Bittiler Başarısızlığa Mahkumdur
- Ara Güler, Son Yolculuğuna İstanbul Beyoğlu’Ndan Uğurlanıyor
- 5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
- Aa’Nın Analizine Göre Türkiye ‘Güzelyurt Restleşmesi’ İle Akdeniz’Deki Duruşunu Pekiştirdi
- Umut Madenoğlu, Çocuklara Çağrıda Bulundu
- Kktc, 5 Kıtadan Uluslararası Öğrenci Yetiştiriyor
- Küçükoğlu 2 Gündür Kayıp
- “Ortak Vatanımızın Geleceğini, Her Şeyin Üzerinde Tutun”
- Suudi Yönetimi Kaşıkçı’Nın “Arbede Sonucu” Öldüğünü Öne Sürdü
- Türkiye Ve Kktc Enerji Bakanları Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
- Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
- Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı
- İş Kadınları Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’Na Bağışta Bulundu
- Dev Yatırım Star Rafineri Hizmete Alınıyor
- Unesco Kaşıkçı’nın Öldürülmesini Kınadı
- Ara Güler, Son Yolculuğuna Uğurlandı
- 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- Bugün 18 Ekim Ab İnsan Ticareti İle Mücadele Günü
- İncelemeler Tamamlandı
- Erhürman, Mersin’Deki Çalıştay’Da Konuşacak
- Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Geçitkale İle Devam Edecek
- Seminere Büyük İlgi
- Sendikal Platform’Dan Yeni Eylem Kararları
- Kıbrıs Türkü Bir Simgesini Kaybetti
- Fotoğraf Bir Ustasını Kaybetti
- Gaü’De 4.uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Başlıyor
Gerileri
- Final Rallisi 4.kez Yapılıyor
- Federasyon Kupası Yapıldı
- Klasikler, Özyalçın Anısına Yarıştı
- Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
- Finalin Adı Ydü-Laü
- Hindistan’Da Tren Faciası: En Az 50 Ölü
- Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
- Suudi Gazeteci Kaşıkçı’Nın Öldürülmesi…
- Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi
- Hindistan’Daki Kasırgada Ölü Sayısı 61’E Yükseldi
- Unesco Kaşıkçı’nın Öldürülmesini Kınadı
- Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı
- Aa’Nın Analizine Göre Türkiye ‘Güzelyurt Restleşmesi’ İle Akdeniz’Deki Duruşunu Pekiştirdi
- Dev Yatırım Star Rafineri Hizmete Alınıyor
- Türkiye Ve Kktc Enerji Bakanları Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
- Erdoğan: Tek Taraflı Oldu Bittiler Başarısızlığa Mahkumdur
- Ara Güler, Son Yolculuğuna İstanbul Beyoğlu’Ndan Uğurlanıyor
- 5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
- Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
- Suudi Yönetimi Kaşıkçı’Nın “Arbede Sonucu” Öldüğünü Öne Sürdü
Karakter boyutu :
20 Ekim 2018 Cumartesi Saat 23:58
Küçükoğlu 2 Gündür Kayıp
Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Eylem Küçükoğlu’nun (K) 2 gündür kayıp olduğu bildirildi. Polis, Perşembe günü saat 16.00’dan itibaren Küçükoğlu’ndan haber alınamadığını duyurdu. Soruşturma sürüyor. (TAK)
Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Eylem Küçükoğlu’nun 2 gündür kayıp olduğu bildirildi.
Polis, Perşembe günü saat 16.00’dan itibaren Küçükoğlu’ndan haber alınamadığını duyurdu.
Soruşturma sürüyor.
Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
- 5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
- Sendikal Platform’Dan Yeni Eylem Kararları
- Gaü’De 4.uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Başlıyor
- Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
- Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
- Dün En Çok Yağmur Ziyamet’E Düştü
- Özyiğit “Isesco 13. Eğitim,bilim Ve Kültür Genel Konferansı”Na Katıldı
- » 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- » Kıbrıs Türkü Bir Simgesini Kaybetti
- » Fotoğraf Bir Ustasını Kaybetti
- » G7’Den “Kaşıkçı” Açıklaması
- » Gaü’De 4.uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Başlıyor
- » Bugün 18 Ekim Ab İnsan Ticareti İle Mücadele Günü
- » Maraton’A Kayıtlar Başlıyor
- » Trump’Tan Kaşıkçı Açıklaması
- » K-Pet Liglerinde 4. Hafta Tamamlandı
- » “Sen De Bir Umut Ol” Konseri 24 Ekim’De
- » Erdoğan’Dan Abd’li Brunson Mesajı
- » Eğitim Temalı Satranç Turnuvası
- » Levent Soykut Anı Turnuvası Başlıyor
- » Federasyon Kupası Yapıldı
- » Töre Türkiye’Den Gelen Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- » Hindistan’Da Tren Faciası: En Az 50 Ölü
- » Lefkoşa Belediye Orkestrası 2018-2019 Sezonunu Açıyor
- » Finalin Adı Ydü-Laü
- » Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
- » Devlet Tiyatroları Yeni Sezonu Açtı.
- » Honduras’Tan Abd’Ye Toplu Göç
- » Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
- » Klasikler, Özyalçın Anısına Yarıştı
- » Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü
- » Pompeo Türkiye’de…
- » Hindistan’Daki Kasırgada Ölü Sayısı 61’E Yükseldi
- » Spor Yazarları Sağlıklı Beslenmede Bilgilendirildi
- » Çavuşoğlu: Diplomasiyle Ve Barışçıl Müzakerelerle Siyasi Çözüme Ulaşmamız Lazım
- » Erkeklerde Finalistler Ydü Ve Daü
- » Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias İstifa Etti
- » Özersay, Tbmm Dışişleri Komisyonu’Nu Bilgilendirdi
- » Özersay,ankara Temaslarını Tamamlayarak Dün Akşam Yurda Döndü
- » Mısır’da İtalyan Turiste Cinayetten 3 Yıl Hapis
- » 58 Okçu Yarıştı
- » Microsoft’Un Kurucularından Paul Allen Öldü
- » Çaluda Diyanet-Sen Heyetini Kabul Etti
- » Federasyon Kupası Yapıldı
- » Hindistan’Da Tren Faciası: En Az 50 Ölü
- » Finalin Adı Ydü-Laü
- » Magic Touch Afrodisia 2018 Start Aldı
- » Hindistan’Da Tren Kazasısında 58 Kişi Öldü
- » Klasikler, Özyalçın Anısına Yarıştı
- » Hindistan’Daki Kasırgada Ölü Sayısı 61’E Yükseldi
- » Suudi Gazeteci Kaşıkçı’Nın Öldürülmesi…
- » Final Rallisi 4.kez Yapılıyor
- » Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini Üstlendi
- » Erdoğan: Tek Taraflı Oldu Bittiler Başarısızlığa Mahkumdur
- » Ara Güler, Son Yolculuğuna İstanbul Beyoğlu’Ndan Uğurlanıyor
- » 5 Zanlıya 3’Er Gün Tutukluluk Verildi
- » Aa’Nın Analizine Göre Türkiye ‘Güzelyurt Restleşmesi’ İle Akdeniz’Deki Duruşunu Pekiştirdi
- » Umut Madenoğlu, Çocuklara Çağrıda Bulundu
- » Kktc, 5 Kıtadan Uluslararası Öğrenci Yetiştiriyor
- » Küçükoğlu 2 Gündür Kayıp
- » “Ortak Vatanımızın Geleceğini, Her Şeyin Üzerinde Tutun”
- » Suudi Yönetimi Kaşıkçı’Nın “Arbede Sonucu” Öldüğünü Öne Sürdü
- » Türkiye Ve Kktc Enerji Bakanları Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
- » Talat: Kıbrıs Sorunun Çözümü Son Derece Acildir
- » Tc Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yunanistan’A Uyarı
- » İş Kadınları Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’Na Bağışta Bulundu
- » Dev Yatırım Star Rafineri Hizmete Alınıyor
- » Unesco Kaşıkçı’nın Öldürülmesini Kınadı
- » Ara Güler, Son Yolculuğuna Uğurlandı
- » 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- » Bugün 18 Ekim Ab İnsan Ticareti İle Mücadele Günü
- » İncelemeler Tamamlandı
- » Erhürman, Mersin’Deki Çalıştay’Da Konuşacak
- » Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Geçitkale İle Devam Edecek
- » Seminere Büyük İlgi
- » Sendikal Platform’Dan Yeni Eylem Kararları
- » Kıbrıs Türkü Bir Simgesini Kaybetti
- » Fotoğraf Bir Ustasını Kaybetti
- » Gaü’De 4.uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Başlıyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans