İş Kadınları Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’Na Bağışta Bulundu

İş Kadınları Derneği, “İş’te Kadın” fotoğraf yarışması ve sergisinin ardından ilk 3’e giren fotoğrafların satışından elde edilen geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Dernek başkanı Şenay Ekingen ve yönetim kurulu üyeleri Direnç Civa Akgün ve Didem Erel’den oluşan ekip dün Vakıfa gerçekleştirdiği kısa ziyarette ödül alan Mehmet Gökyiğit’e ait “Hellime hazırlık”, Cem Kara’ya ait “El emeği göz nuru” ve Nilgün Ortaş’a ait “Sahnede” adlı fotoğrafların satışından eldi ettiği geliri Vakıf yetkilileri Nevhiz Özer ve Övgü İnce’ye takdim etti.

Yapılan kısa ziyarette dernek ve vakfın faaliyetleri hakkında karşılıklı bilgi aktarımı yapılırken, ileride 2 örgütün ortak çalışarak farkındalığı artırmak adına farklı projeler yapılabileceği de konuşuldu.

