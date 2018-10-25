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Ktso, 8 Firmayla Birlikte Paris Sila Gıda Fuarı’Na Katıldı
24 Ekim 2018 Çarşamba Saat 16:48

Ktso, 8 Firmayla Birlikte Paris Sila Gıda Fuarı’Na Katıldı

KTSO’nun 8 firmayla “Kuzey Kıbrıs” adı altında katıldığı Paris Sila Gıda Fuarı Cuma günü sona eriyor. Oda tarafından yapılan açıklamada, Fuar katılımı gerçekleştiren Kuzey Kıbrıslı firmalar,izolasyon ve ambargo inanç ile sö

KTSO’nun 8 firmayla “Kuzey Kıbrıs” adı altında katıldığı Paris Sila Gıda Fuarı Cuma günü sona eriyor.

Oda tarafından yapılan açıklamada, Fuar katılımı gerçekleştiren Kuzey Kıbrıslı firmalar,izolasyon ve ambargo inanç ile söylemlerinin artık zihinlerde kaldığını, Sanayi Odası’nın Avrupa’da en büyük gıda fuarında açtığı stantla bunu yıktığını belirtti.

Bazı katılımcılar, ambargo ve izolasyonlara bir darbeyi de Avrupa ülkelerine mal satmayı başararak vurduklarını da dile getirdi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Fransa’nın Başkenti Paris’te 1960’lı yıllardan beri düzenlenen ve dünyanın en önemli gıda ihtisas fuarları arasında yer alan Sial Paris Gıda Fuarı’na 8 üretici firmayla ilk katılımını gerçekleştirdi.

“İzolasyon ve ambargolar varlığımızla yıkıldı”

Sila Paris Gıda Fuarı’na katılım gerçekleştiren Kuzey Kıbrıslı firmalar varlıkları ve iş ağlantılarıyla izolasyon ile ambargoları yıktıklarını dile getirdiler.

Altundemir İth. İhr. Şti Ltd. Direktörü Erhan Altundemir, fuarın şirketleri açısından oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, “Oldukça iyi ve yoğun bir fuar geçirdik. Ciddi ve profesyonel alıcılarla görüşme olanağı bulduk. Özellikle Avrupalı alıcıların ciddi yaklaşımı, ilerleyen zamanda iş bağlantılarına dönüşebilecek nitelikte” diye konuştu.

Selim ve Oğlu Ltd. Sema İçkileri Direktörü Atilla Süren, genelde ülkemizi özelde ise şirketlerini tanıttıklarını ifade ederek, “İlk kez böylesine büyük ve kapsamlı bir fuara katılıyoruz. Gördüğümüz ilgiden oldukça memnunuz. Onlarca kişi ile görüşmelerimiz oldu. 1-2 tanesiyle bile çalışmaya başlasak ne mutlu bize. Avrupa’nın en büyük fuarlarından birinde Kuzey Kıbrıs adıyla bile izolasyon ve ambargoları yıktığımıza inanıyorum. Avrupa’ya mal satan sanayicilerimiz var. Bu fuarlar sayesinde bu oran daha da artacaktır” dedi.

Arsal Gıda San. Ltd Direktörü Hakan Arsal, mal satmanın dışında ülke tanıtımına da katkı koydukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Kıbrıslı Türklerin kültürel yiyecek değerlerini insanlara tattırmanın ve tanıtmanın sevincini yaşıyoruz. Bunu bize başarılı bir organizasyonla her fuarda KTSO sağlıyor. Bu fuarda da yeni müşterilerle iletişim kurma fırsatı bulduk. Zaten ürünlerimizi bir süreden beridir Avrupa’ya gönderiyoruz. Bizim artık arkasına saklanacağımız izolasyon ve ambargomuz kalmadı. Biz artık önümüze bakıyoruz. Daha çok üretim, daha çok ihracat, daha çok döviz ve daha iyi ekonomiye sahip ülke istiyoruz” diye konuştu.

Helvasan Ltd. Direktörü Emre Çerkez, ilk Sial Paris fuarında ülke standı ve konumunun çok iyi olduğuna işaret ederek, “Fuar ziyaretçi kalitesi oldukça yüksek. Ciddi ve profesyonel iş insanlarıyla görüşme olanağı bulduk. Fuarlardan edindiğimiz bilgi ve tecrübelerle çok daha bilinçli üretim ve ihracat yapabiliyoruz” dedi.

Ece Ticaret ve San. Ltd. Direktörü Zeynep Kemer, Sial Paris’in katıldıkları ikinci fuar olduğuna değinerek, “Fuarlar bilgi ve gelişmemize önemli katkılar sağlıyor. Ürünlerimize, üretim kalitemize çok önemli verileri yine fuarda elde ediyoruz. Bu fuarda da 2’si Fransız 1’i Amerikalı iş insanıyla lokum ve baklava konusunda sipariş aldık. Yani ambargo veya izalasyon inanç ve çabanın önünde pek bir engel gibi durmuyor” diye konuştu.

Özerlat Ltd. Direktörü İlke Özerlat, ilk kez bir ihtisas fuarına katıldıklarını söyleyerek, “Bizim için çok iyi bir tecrübe oldu. Özellikle Türk Kahvesi’ne ilgi yoğundu. Potansiyel müşteri olabilecek kişilerle tanıştık. Fuar sonrası bu kişilerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu fuarla fuarlara katılımın önemini anladık. Hem ülkemiz hem de şirketimiz açısından böyle bir fuarda temsiliyet üstlenmekten gurur duyduk” diye konuştu.

Delmona Global Tarding Ltd. Direktörü Ahmet Tokatlıoğlu, şimdiye kadar katıldıkları en güzel ve verimli fuar olduğunu dile getirerek, “Dünyanın hemen hemen her yerinden tedarikçilerle bu fuarda görüşme imkanı bulduk. Standımızın yeri oldukça iyiydi. KTSO’ya maddi olarak daha fazla katkı yapılmalı çünkü gerçekten hem ülke adıma hem de üreticiler adına çok önemli işler başarıyor. Fuarlar sadece mal pazarlama yeri değildir. Fuarlar aynı zamanda, rakipleri tanıma gelişmeleri takip etme yeridir” dedi.

Oda Basın Danışmanı Hüseyin Ezgin’in verdiği bilgiye göre, North Cyprus markası adı altında şemsiye stand olarak düzenlenen organizasyonda üretici 8 gıda firması ürünlerini Hol 3’de tanıttı. KTSO standında ise ziyaretçilere Kuzey Kıbrıs ürünleri ve ihracatı hakkında broşür ve bilgi veriliyor. 21-25 Ekim tarihleri arasında, 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olan fuarda North Cyprus markası altında sergilediğimiz ve tattırdığımız ürünlerimiz şöyle:

“Ev yapımı limonata, helva, tahın, pekmez, tüm kahve çeşitleri, alkollü içkiler, turşu, macun, reçel ve marmelat çeşitleri, lokum ve baklava” Fuara katılan firmalar:

“Delmona Global Trading Ltd. , Altındemirİth.İhr. şti LTD. OldJhonTradingLTd. , Selim ve Oğlu Ltd. , Arsal Gıda San Ltd.,Özerlat Ltd. , Ece Ticaret ve San. Ltd ve Helvasan Ltd.”

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Ktso, 8 Firmayla Birlikte Paris Sila Gıda Fuarı’Na Katıldı Haberi

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