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Bakan Baybars İskele Belediyesi’Ni Ziyaret Etti
25 Ekim 2018 Perşembe Saat 15:13

Bakan Baybars İskele Belediyesi’Ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yerel yönetimler ile bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla bugün de İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Bayba

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yerel yönetimler ile bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla bugün de İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı kabulünde yaptığı konuşmada hızla gelişmekte olan İskele’deki mevcut sorun ve sıkıntıların çözümü yönünde Bakan Baybars’ın imkan dahilinde elinden gelen katkıyı yaptığını belirtti.

Başkan Sadıkoğlu, İskele’deki hızlı gelişimin doğaya zarar vermeden planlı bir şekilde olması gerektiğine işaret ederek bu yönde hazırlanan master planıyla ilgili Bakan Baybars ‘la görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da bölgelerdeki mevut sorunları yerinde görmek ve çözüm üretmek amacıyla Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerine ardından da İskele Belediyesi’ne ziyarette bulunduğunu kaydederek İskele Belediyesi’nin ciddi işler yürüttüğünü ve bölgenin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Hizmetlerin bölge halkına daha kolay nasıl ulaşacağı ve sorunların çözümü yönünde Belediyeler ile işbirliklerinin devam ettiğini ifade eden Bakan Baybars, Gazimağusa ve İskele İmar planı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Baybars, “İskele büyüyen gelişen ekonomisi, turizmi ve hatta belki  de bir müddet sonra yüksek öğrenim de de yerini alabilecek bir bölge dolayısıyla bu alanların kişilerin yaşamlarını rahatsız etmeden yeşil alanların yok edilmediği ve aslında gerçek anlamda bir kentsel dönüşümün sağlandığı planlı bir büyümenin ve kalkınmanın yolunu açacağımız bir plan yapacağız” dedi.

İskele Belediyesi’nin bu yöndeki görüşlerinin önemli olduğunu ifade eden Bakan Baybars, Belediyeler yasasını da revize edip Cumhuriyet Meclisi’ne göndermeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti.

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