Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 95’İnci Yıldönümü Kutluyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 95’inci yıldönümü kutlanıyor.Kutlama etkinlikleri Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın BRT’de yayınlanan mesajı ile başladı. Yarın ise başkent Lefkoşa ve ilçelerde törenler düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95’inci yıldönümü etkinlikler ile kutlanıyor.

Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de etkinlikler düzenleniyor.

Kutlama etkinlikleri Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın Bayrak televizyonundan saat 13.00’de yayınlanan mesajı ile başladı. Aynı saatte 21 pare top atışı yapıldı.

Yarın ise saat 09.30’da protokolün katılımı ile Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek.

Aynı törenler tüm ilçelerde gerçekleştirilecek. Kutlamalar çerçevesinde tüm ilçelerde ayrıca Cumhuriyet Bayramı Tören Yürüyüşü ve Bando Kenserleri yapılacak.