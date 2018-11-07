- Macron 7 Gün Sürecek ‘ateşkes Günü Turuna’ Strazburg’dan Başladı
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Ataoğlu, Londra’daki Ziyaretlerini Sürdürüyor
- 2. Maçlar Oynanıyor
- 7.hafta 1 Maç Dışında Tamamlandı
- “Arap Kalkanı 1” Ortak Askeri Tatbikatı Mısır’Da Başladı
- Abd Yeni İran Yaptırımlarını Uygulamaya Başladı
- Abd Ve Türkiye Karşılıklı Olarak Yaptırımları Kaldırdı
- Sağlık’Ta Bir İlk.. Ölümcül Ventriküler Taşikardi’Ye Kesin Çözüm
- Müzik Festivali, Mihriban Aviral Ve Latin Caz Topluluğu Konseri İle Devam Ediyor
- Ava Kapalı Bölgede Avlanan İki Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
- Daü-4 B/blok 122 Numaralı Yurt Odasında Yangın Çıktı
- Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Yapılıyor
- Akar: Akdeniz’De, Türkiye Ve Kktc’Nin Yer Almadığı Hiçbir Projenin Yaşamaz
- “Garagözün Perdesi” Gazimağusa’Da Sahneleniyor
- Tenis’Te Deplasmanlı Lig Oluyor
- Hindistan’Da Domuz Gribi Vakaları Artıyor
- Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Abd’Li Mevkidaşı Mattis İle Görüştü
- Kartingde Sezon Tamamlandı
- Şampiyon Gülenler Oldu
- Sisi Ve Abbas Filistin Meselesini Görüştü
- Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Net Konuştu
- Abd’Nin İran Yaptırımlarının İkinci Adımı Yarın Başlıyor
- ‘gazze Yaşamayı Hak Ediyor’ Kampanyası Hedefi Aştı
- Sevim Pire Anıldı
- Uluçay: Kapıların Açılması Turizm Ve Ekonomiye Olumlu Yansıyacak
- Çavuşoğlu: Türkiye Bu Tür Yaptırımları Destekleyen Bir Ülke Olmadı
- Yeni Kaledonyalılar Fransa’Dan Ayrılmayı Reddetti
- Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıfsad’In Düzenlediği Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı
- Sağlık Bakanlığı’Ndan Seminer
- Üniversiteler 18 Branşta Yarışacak
- Erdoğan: Akdeniz’Daki Doğal Kaynakların Gasp Edilmesi Kabul Edilemez
- “Benimle Oynar Mısın?” İnteraktif Pandomim Gösterisi Bugün
- Fatih Sondaj Gemisi Bugün İtibarıyle Akdeniz Sondajlarına Başladı
- Gündem:sabıka Kaydının Silinmesi
- Diyabet Derneği “Ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” Ana Temalı Konferans Düzenliyor
- Müzik Festivali, Mihriban Aviral Ve Latin Caz Topluluğu Konseri İle Devam Ediyor
- Gönyeli Sam’da Karma Resim Sergisi
- 16. Uluslararası Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor
- Piyanist Rüya Taner Fas’ın Başkenti Rabat’ta Resital Verecek
- Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıfsad’In Düzenlediği Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı
- “Benimle Oynar Mısın?” İnteraktif Pandomim Gösterisi Bugün
- Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Yapılıyor
- Sağlık’Ta Bir İlk.. Ölümcül Ventriküler Taşikardi’Ye Kesin Çözüm
- Diyabet Derneği “Ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” Ana Temalı Konferans Düzenliyor
- Hindistan’Da Domuz Gribi Vakaları Artıyor
- Sağlık Bakanlığı’Ndan Seminer
- Tenis’Te Deplasmanlı Lig Oluyor
- Sevim Pire Anıldı
- Şampiyon Gülenler Oldu
- Üniversiteler 18 Branşta Yarışacak
- 2. Maçlar Oynanıyor
- Kartingde Sezon Tamamlandı
- 7.hafta 1 Maç Dışında Tamamlandı
- Sisi Ve Abbas Filistin Meselesini Görüştü
- “Arap Kalkanı 1” Ortak Askeri Tatbikatı Mısır’Da Başladı
Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
Geçitkale Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa ve İskele ilçesine bağlı bazı köylerde elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle ise Çatalköy’de elektik kesintisi olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre İskele ilçesinde Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova ve Ağıllar bölgesine 11.00-15.00 saatleri arasında, dört saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Gazimağusa ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak yerler ve yaklaşık süreleri şöyle:
“Sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Vadili, Nergisli, Akdoğan, Türkmenköy ve Beyarmudu Köyleri, Akdoğan – Yiğitler Yolu üzerindeki yerleşim yerleri ile Geçitkalae Havaalanı ve bu bölgelerdeki tesis ve su motorları,
Sabah 11.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Küçük Erenköy, Tatlısu, Mallıdağ, Çınarlı, Ergenekon, Tirmen, Yamaçköy, Çamlıca, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Dörtyol, Pirhan, İnönü, Geçitkale, Sütlüce, Gönendere, Pınarlı, Ulukışla ve Aslanköy ile bu bölgelerdeki tesisler ve su motorları.”
Girne Çatalköy’e bugün iki saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle sabah 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Çatalköy’de Şehit Çocuğu Arsaları güney bölümünün elektrik enerjisi kesik olacak.
- Daü-4 B/blok 122 Numaralı Yurt Odasında Yangın Çıktı
- Ava Kapalı Bölgede Avlanan İki Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
- Uluçay: Kapıların Açılması Turizm Ve Ekonomiye Olumlu Yansıyacak
- Akar: Akdeniz’De, Türkiye Ve Kktc’Nin Yer Almadığı Hiçbir Projenin Yaşamaz
- Dp Genel Başkanı Denktaş, Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
- Akıncı:derinya Ve Aplıç Kapıları Önümüzdeki Ay Açılabilir
- Ticaret Odası Mersin Ziyaretinden Memnun
- Vakıflar’Dan İhtiyaçlı Öğrencilere Eğitim Yardımı
- » İnme Tedavisi İçin İlk 4,5 Saat Kritik Önem Taşıyor
- » Erhürman, Cumartesi Günü Almanya Büyükelçisi Kremp’İ Kabul Etti.
- » Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’Ne Gükad’Dan Bağış
- » Erhürman, Alman Büyükelçi İle Görüştü
- » Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 95’İnci Yıldönümü Kutluyor
- » Ubp Kurultay’Inda Oy Vermey İşlemi Devam Ediyor
- » Dp Genel Başkanı Denktaş, Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
- » Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın İstanbul’A Gidiyor
- » Macron 7 Gün Sürecek ‘ateşkes Günü Turuna’ Strazburg’dan Başladı
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Ataoğlu, Londra’daki Ziyaretlerini Sürdürüyor
- » 2. Maçlar Oynanıyor
- » 7.hafta 1 Maç Dışında Tamamlandı
- » “Arap Kalkanı 1” Ortak Askeri Tatbikatı Mısır’Da Başladı
- » Abd Yeni İran Yaptırımlarını Uygulamaya Başladı
- » Dış Basın Birliği, Cumhuriyet Bayramını Kutladı
- » Abd Ve Türkiye Karşılıklı Olarak Yaptırımları Kaldırdı
- » Sağlık’Ta Bir İlk.. Ölümcül Ventriküler Taşikardi’Ye Kesin Çözüm
- » İran, İlk Defa Petrolü Borsada Satışa Sundu
- » Müzik Festivali, Mihriban Aviral Ve Latin Caz Topluluğu Konseri İle Devam Ediyor
- » Ava Kapalı Bölgede Avlanan İki Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
- » Akar: Akdeniz’De, Türkiye Ve Kktc’Nin Yer Almadığı Hiçbir Projenin Yaşamaz
- » Abd: Türkiye’Nin Sınır Güvenliğine Bağlıyız
- » Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Yapılıyor
- » Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Abd’Li Mevkidaşı Mattis İle Görüştü
- » Daü-4 B/blok 122 Numaralı Yurt Odasında Yangın Çıktı
- » Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Net Konuştu
- » Fatih Sondaj Gemisi Bugün İtibarıyle Akdeniz Sondajlarına Başladı
- » Uluçay: Kapıların Açılması Turizm Ve Ekonomiye Olumlu Yansıyacak
- » Yeni Kaledonyalılar Fransa’Dan Ayrılmayı Reddetti
- » Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıfsad’In Düzenlediği Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı
- » “Garagözün Perdesi” Gazimağusa’Da Sahneleniyor
- » Erdoğan: Akdeniz’Daki Doğal Kaynakların Gasp Edilmesi Kabul Edilemez
- » ‘gazze Yaşamayı Hak Ediyor’ Kampanyası Hedefi Aştı
- » Diyabet Derneği “Ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” Ana Temalı Konferans Düzenliyor
- » Kartingde Sezon Tamamlandı
- » Macron 7 Gün Sürecek ‘ateşkes Günü Turuna’ Strazburg’dan Başladı
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Ataoğlu, Londra’daki Ziyaretlerini Sürdürüyor
- » 2. Maçlar Oynanıyor
- » 7.hafta 1 Maç Dışında Tamamlandı
- » “Arap Kalkanı 1” Ortak Askeri Tatbikatı Mısır’Da Başladı
- » Abd Yeni İran Yaptırımlarını Uygulamaya Başladı
- » Abd Ve Türkiye Karşılıklı Olarak Yaptırımları Kaldırdı
- » Sağlık’Ta Bir İlk.. Ölümcül Ventriküler Taşikardi’Ye Kesin Çözüm
- » Müzik Festivali, Mihriban Aviral Ve Latin Caz Topluluğu Konseri İle Devam Ediyor
- » Ava Kapalı Bölgede Avlanan İki Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
- » Daü-4 B/blok 122 Numaralı Yurt Odasında Yangın Çıktı
- » Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Yapılıyor
- » Akar: Akdeniz’De, Türkiye Ve Kktc’Nin Yer Almadığı Hiçbir Projenin Yaşamaz
- » “Garagözün Perdesi” Gazimağusa’Da Sahneleniyor
- » Tenis’Te Deplasmanlı Lig Oluyor
- » Hindistan’Da Domuz Gribi Vakaları Artıyor
- » Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Abd’Li Mevkidaşı Mattis İle Görüştü
- » Kartingde Sezon Tamamlandı
- » Şampiyon Gülenler Oldu
- » Sisi Ve Abbas Filistin Meselesini Görüştü
- » Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Net Konuştu
- » Abd’Nin İran Yaptırımlarının İkinci Adımı Yarın Başlıyor
- » ‘gazze Yaşamayı Hak Ediyor’ Kampanyası Hedefi Aştı
- » Sevim Pire Anıldı
- » Uluçay: Kapıların Açılması Turizm Ve Ekonomiye Olumlu Yansıyacak
- » Çavuşoğlu: Türkiye Bu Tür Yaptırımları Destekleyen Bir Ülke Olmadı
- » Yeni Kaledonyalılar Fransa’Dan Ayrılmayı Reddetti
- » Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıfsad’In Düzenlediği Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı
- » Sağlık Bakanlığı’Ndan Seminer
- » Üniversiteler 18 Branşta Yarışacak
- » Erdoğan: Akdeniz’Daki Doğal Kaynakların Gasp Edilmesi Kabul Edilemez
- » “Benimle Oynar Mısın?” İnteraktif Pandomim Gösterisi Bugün
- » Fatih Sondaj Gemisi Bugün İtibarıyle Akdeniz Sondajlarına Başladı
- » Gündem:sabıka Kaydının Silinmesi
- » Diyabet Derneği “Ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” Ana Temalı Konferans Düzenliyor
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans