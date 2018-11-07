“Garagözün Perdesi” Gazimağusa’Da Sahneleniyor

Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu, bu akşam perdelerini “Garagözün Perdesi” isimli oyunla açıyor.İlke Susuzlu’nun yazıp yönettiği oyun, saat 20.00’de Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyer gerçekleştirecek.

Susuzlu’nun verdiği bilgiye göre, “Garagözün Perdesi”; birbirini takip eden bölümlerden oluşan ve gençlerin yaşadığı yokluk, kaybolmuşluk, boşluk gibi duyguları mercek altına alan bir gençlik dramı.