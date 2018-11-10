Lefkoşa Türk Belediyesi’nden Maraton Duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi 11 Kasım 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu boyunca kapalı olacak olan yollar konusunda halkı uyardı.

LTB’nin duyurusu şöyle:

“Bu yıl 11 Kasım 2018 Pazar günü 8. kez koşulacak olan Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun başlangıç, bitiş ve toplanma noktası olan Lefkoşa Türk Belediye binası önünde yapılacak ön hazırlıklar için Atatürk Caddesi’nin bir bölümü, 10 Kasım Cumartesi saat 17:00 – 20:00 arası trafik akışına kapalı olacaktır.

Ayrıca 11 Kasım Pazar günü, Lefkoşa Türk Belediye binası önü sabahın erken saatlerinden itibaren, tüm yarışma ve etkinlikler tamamlanıncaya kadar trafiğe kapalı olacaktır.

11 Kasım Pazar günü ilk yarış olan 21 kilometre Yarı Maratonu sabah saat 07:00’de, 10 kilometre saat 09:30’da ve 4 kilometre Halk Koşusu ise saat 10:30’da başlayacaktır.

21 Km. Yarı Maraton öncesinden başlayarak, yol koşu güzergahlarında ve özellikle geçiş noktalarında Trafik Polisi ile Zabıta ekiplerimizin kontrolünde olacaktır. 21 kilometre ve 10 kilometre koşuları,yolun tamamen trafiğe kapatılması veya Trafik Polisi’ninkontrollü geçiş yönlendirmesi ile gerçekleştirilecektir.

11 Kasım Pazar gün, tüm yarışlar ve etkinlik tamamlana kadar Lefkoşa’da bulunan ve güzergahları kullanacak yurttaşlarımızın, görevlilere, işaret ve işaretçilere uymaları güvenlik açısından önemle rica olunur. Maraton boyunca acil durumlarda 0548 886 08 48 numaralı telefona ulaşılabilir.”