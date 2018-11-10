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Abd’den ‘kaşıkçı Konusunda Hassasız’ Mesajı
09 Kasım 2018 Cuma Saat 10:18

Abd’den ‘kaşıkçı Konusunda Hassasız’ Mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hale, Kaşıkçı cinayetinde sürecin takipçisi olduklarını söyleyerek, "Washington'ın bu konuda hassas." dedi.Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsünün düzenlediği panelde konuşan ABD

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hale, Kaşıkçı cinayetinde sürecin takipçisi olduklarını söyleyerek, “Washington’ın bu konuda hassas.” dedi.Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsünün düzenlediği panelde konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine değindi.

ABD’nin sürecin takipçisi olduğunu kaydeden Hale, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun önceki sözlerine atıfta bulunarak “Washington’ın bu konuda hassas” olduğunu söyledi.Hale, “Suudiler tarafından, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve faillerin sorumlu tutulmasını istedik. Şu ana kadar bazı olumlu adımlar gördük fakat daha fazlası yapılmalı.” ifadelerini kullandı.

Riyad yönetiminin bazı kişilerle ilgili yaptığı işlemleri hatırlatan Hale, “Bu süreçte bazı vizelerin iptal edilmesi ve Magnitsky Yasası altında yaptırımların uygulanabilirliğini değerlendirmek gibi güçlü adımlar atıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Hale ayrıca, hem Kaşıkçı’nın katillerinin sorumlu tutulabilmesi hem de ABD ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik iş birliğinin devamının mümkün olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Öte yandan Hale, ABD’nin Suriye’de üç amacının bulunduğunu, bunların “DEAŞ’ın bir daha ortaya çıkmayacak şekilde ortadan kaldırılması”, “İran’ın ve İran destekli unsurların askeri varlıklarının sona ermesi” ve “ülkede siyasi bir çözümün sağlanması” olduğunu belirtti.

Hale, Yemen’de çatışmaların sona erdirilmesi için tüm taraflara baskı yaptıklarını ve bu yönde bir çözüme varılması için birçok adım attıklarını savundu.

ABD’li müsteşar, Suudi Arabistan’a da farklı vesilelerle “Yemen’de sivil kayıpları konusunda hassas olması için” çağrıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

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Abd’den ‘kaşıkçı Konusunda Hassasız’ Mesajı Haberi

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