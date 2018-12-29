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Güzelyurt’Ta Verilen Mücadelenin Belgeseli Gösterildi
27 Aralık 2018 Perşembe Saat 16:07

Güzelyurt’Ta Verilen Mücadelenin Belgeseli Gösterildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt İlçesi, 48’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İlçe tarihini konu alan belgesel gösterimi gerçekleştirdi. Güzelyurt İlçe binasında, “44 yıllık Güzelyurt İlçe Tarihi” isimli belg

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt İlçesi, 48’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İlçe tarihini konu alan belgesel gösterimi gerçekleştirdi. Güzelyurt İlçe binasında, “44 yıllık Güzelyurt İlçe Tarihi” isimli belgesel yoğun katılımla izlendi. 2. Cumhurbaşkanı

Mehmet Ali Talat’ın da katıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Belgeselde, CTP’lilerin Güzelyurt’ta yaptığı toplantılar, eylemler, seçim mitingleri, kadın ve gençlik örgütü etkinlikleri, bildiri dağıtımları, bayrak ve pankart açma eylemleri, işyeri ve köy ziyaretleri ve daha birçok etkinliği gösteren yaklaşık 5 yüz fotoğraf yer aldı. Belgeselde, İlçe Sekreteri Vasfi Candan, ilk İlçe Başkanı Mehmet Civa, en uzun İlçe Başkanlığı yapan Eren Adataş ve MYK üyesi Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı’nın konuşmaları da yer aldı. Salona sığmayan partili ve sempatizanların katıldığı gecede, CTP’ye gönül ve hizmet veren birçok sima hatırlanmış oldu.

Geceye katılan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile CTP’nin eski başkanlarından 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da gösterim sonunda konuşma gerçekleştirerek bu güzel geceyi hazırlayanlara teşekkür etti. CTP’nin ülke barışına, demokrasisine, insan haklarına ve çözüme dönük verdiği mücadelenin önemine değinilen konuşmalarda CTP’nin misyonunun devam ettiğine, Kıbrıs’ta federal çözüm yolunda ilerlemenin şart olduğuna vurgu yapılarak bu konuda önümüzdeki dönemde seçilecek cumhurbaşkanının da rolünün çok önemli olduğuna işaret edildi.

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Güzelyurt’Ta Verilen Mücadelenin Belgeseli Gösterildi Haberi

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