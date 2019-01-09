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“Meditarran” Sergisi Kaü’De Açıldı
08 Ocak 2019 Salı Saat 19:12

“Meditarran” Sergisi Kaü’De Açıldı

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin 11-14 Aralık tarihleri arasında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlediği atölye çalışmasında ortaya çıkan eserler Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Güzel San

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin 11-14 Aralık tarihleri arasında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlediği atölye çalışmasında ortaya çıkan eserler Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi organizasyonuyla Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde sergilendi.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kültür Dairesi’nin katkılarıyla 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı’ndan davetli 5 sanatçıyla gerçekleşen atölye çalışmasının eserleri “Mediterran” isimli sergide sanatseverlerle buluştu.

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Başkanı Semral Öztan, atölye çalışmasının maddi destekçisi olan Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları’na, sergi için ev sahipliği yapan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mütevveli Heyeti Başkanı Toya Akpınar’a ve serginin organizasyonunda katkıları olan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Doç.Dr. Gökçe Keçeci’ye teşekkür etti.

Üniversite’nin yönetiminde bulunan tarihi dokuya sahip mimari yapıların, KAÜ yönetimi tarafından dernek ve vakıflara hiçbir karşılık beklemeden verilmesinden duyduğu mutluğu anlatan Öztan, sergide yer alan çalışmaların, Atatürk Meslek Lisesi öğrencileri ile örgün ve yaygın eğitim öğrencilerine ait olduklarını belirtti.

Öztan, üç gün süren atölye çalışmasında öğrencilerin Lüster teknikleri ve Terrasigillata tekniklerini uygulayarak ürettikleri eserlerin yer aldığı serginin, 21 Ocak Pazartesi gününe kadar mesai saatleri içerisinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacağını açıkladı.
Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları da, kültür-sanat için ayrılan bütçeleri bu tarz nitelikli projelere harcamış olmaktan her zaman onur duyacaklarını kaydetti.

Sanatın paylaşımcı yönünü destekleyen Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ni de kutlayan Hamzaoğulları, işbirliklerinin sürmesini temenni ederek sergi açılışını gerçekleştirdi.

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