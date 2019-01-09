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08 Ocak 2019 Salı Saat 19:13
İskele’Deki Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
İskele’deki bazı bölgelerde, yarın, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak. Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, sabah 08.30 ile yaklaşık 09.00 ve öğleden sonra 14.00 ile yaklaşık
İskele’deki bazı bölgelerde, yarın, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, sabah 08.30 ile yaklaşık 09.00 ve öğleden sonra 14.00 ile yaklaşık 14.30 saatleri arasında; Long Beach, Doktorlar Sitesi ve Mücahitler Plajı bölgelerine elektrik verilemeyecek.
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