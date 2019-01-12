Özersay’Dan Washington’Da Doğalgaz Vurgusu: İzleyici Olmayız

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Washington temaslarını sürdürüyor.

Özersay temasları kapsamında, ABD’nin dış politiksına yön veren en prestijli düşünce kuruluşlarından birisi olan Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde sunum yaptı…

Özersay, Kıbrıs Rum tarafının lisans verdiği şirketlerin temsilcilerinin de yer aldığı uzmanlardan oluşan katılımcılara, Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’deki enerji denklemine dair Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu ve işbirliğine dair önerisini anlatarak katılımcıların sorularını yanıtladı…

Sunumun ardından BRT muhabirinin sorularını yanıtlayan Özersay, “Biz yapıcı ve yaratıcı bir tutum ortaya koyuyoruz ancak kimse oturup Kıbrıs Rum tarafını izlememizi beklemesin, biz izleyici olmayız. Rum tarafını bu konuda kendi haline bırakacak değiliz” dedi.

osyal medya hesabından da açıklama yapan Özersay, “ABD’deki önemli düşünce kuruluşlarından biri olan Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin davetlisi olarak Doğu Akdeniz hidrokarbon kaynakları konusunda bir konuşma yaptım. Rum tarafının lisans verdiği bazı şirket temsilcilerinin de ilgi gösterdiği toplantıda bu alandaki haklarımızı koruma konusunda yapıcı ama aynı zamanda kararlı tutumumuzu anlatıp, soruları yanıtladım” dedi.

Özersay,bugün ayrıca, Reuters ve Bloomberg’e de demeç verdi.

Özersay,bazı basın yayın temsilcileri ile de bir araya gelecek.