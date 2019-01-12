Özersay, Temaslarını Sürdürüyor

New York’un ardından ABD’nin başkenti Washington’a geçen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, temaslarını südürüyor.

Özersay, bu sabah Reuters’den Tim Gardner ile Kıbrıs, doğal gaz ve bölgesel gelişmeler konusunda röportaj yaptı.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anlaşılmak için doğru yerde ve doğru zamanda anlatmak lazım” dedi.

Özersay temasları çerçevesinde, Washington’da Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’de bir konuşma yaptı.