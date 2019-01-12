- Sağlık Bakanlığı Hpv Aşısı Hakkında Bilgi Verdi
- Hentbolda Ktsyd Kupasına Özel İlgi
- Çekişmeli Maç Göçmen’İn
- Ab’Den Ar-Ge’Ye 318 Milyar Euro
- Çipras’tan Erken Seçim Sinyali
- Ydk, Badmintona Damga Vurdu
- İrfan Değirmenci “Anne Ben Artist Oldum” Oyunuyla Girne’De Sahneye Çıkıyor!
- Okyanuslar Hızla Isınıyor
- Emel Samioğlu’na Ödül
- Sağlık Bakanı Besim Tıp-İş’İ Ziyaret Etti
- “Ülkede Güzel Şeyler De Oluyor”
- Aydın Denktaş Yoğun Bakımdan Çıkarıldı
- Romanya Ab Dönem Başkanlığını Devraldı
- Akıncı: Müzakereler Haziran Ayından Önce Başlamaz
- Spor Yazarları Seminerde Buluşacak
- “İki Bavul Dolusu” Adlı Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelenecek
- Atatürk Elden Geçiyor
- Suriyeli Askeri Muhalifler Arasında Ateşkes Sağlandı
- “Tut Elimi Projesi” Başladı..!
- Abd Suriye’den Ekipman Çekmeye Başladı
- Özersay’Dan Washington’Da Doğalgaz Vurgusu: İzleyici Olmayız
- “Döneceğin Güne Kadar” Sinema Filminde Oyuncu Olmak İsteyenlerden Başvuru Kabul Ediliyor
- Özersay, Temaslarını Sürdürüyor
- Çipras: Adil Ve Kalıcı Çözüm Uğraşlarına Destek Verilmeli
- Spehar’dan Açıklama
- Cumhurbaşkanı Akıncı’Ya Bilgi Verdiler
- Tatar, Gaziköy Ve Dilekkaya’Yı Ziyaret Etti
- Meclis Uzadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı İptal Edildi
- Ubp Yarın Ciklos’Ta Eylem Yapacak
- Bkp Genel Başkanı İzcan’A By-Pass Yapıldı
- Aşk Ve Ölüm Şiirleri Antolojilerinin Tanıtımı Çarşamba Günü
- “Meditarran” Sergisi Kaü’De Açıldı
- Katar Ve Ürdün İsrail’in Kudüs’teki İhlallerini Kınadı
- Teknolojinin 7 Mesleği Tehdit Ettiği Belirtildi
- İskele’Deki Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
- Bağlıköy Emirnamesi
- “Döneceğin Güne Kadar” Sinema Filminde Oyuncu Olmak İsteyenlerden Başvuru Kabul Ediliyor
- İrfan Değirmenci “Anne Ben Artist Oldum” Oyunuyla Girne’De Sahneye Çıkıyor!
- Emel Samioğlu’na Ödül
- “İki Bavul Dolusu” Adlı Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelenecek
- “Ülkede Güzel Şeyler De Oluyor”
- Sağlık Bakanlığı Hpv Aşısı Hakkında Bilgi Verdi
- “Tut Elimi Projesi” Başladı..!
- Atatürk Elden Geçiyor
- Ydk, Badmintona Damga Vurdu
- Çekişmeli Maç Göçmen’İn
- Hentbolda Ktsyd Kupasına Özel İlgi
- Spor Yazarları Seminerde Buluşacak
- Cumhurbaşkanı Akıncı’Ya Bilgi Verdiler
- Çipras’tan Erken Seçim Sinyali
- Suriyeli Askeri Muhalifler Arasında Ateşkes Sağlandı
- Ab’Den Ar-Ge’Ye 318 Milyar Euro
- Romanya Ab Dönem Başkanlığını Devraldı
- Okyanuslar Hızla Isınıyor
- Abd Suriye’den Ekipman Çekmeye Başladı
- Çipras: Adil Ve Kalıcı Çözüm Uğraşlarına Destek Verilmeli
Tatar, Gaziköy Ve Dilekkaya’Yı Ziyaret Etti
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin her hükümete geldiğinde ülkede sosyal, ekonomik ve mali sıkıntı yaşandığını, zamların tavan yaptığını, Türkiye ile protokollerin imzalanmadığını dile getirerek, “UBP icraat, CTP ıstıraptır. Halkımız da bunu iyi biliyor ve söylüyor” dedi.
UBP Genel Başkanı Tatar, UBP örgütlerine başlattığı temaslar çerçevesinde dün akşam Gaziköy ve Dilekkaya köyünü ziyaret etti.
UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar’ın ziyaretlerine bazı UBP milletvekilleri ile UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu katıldı.
UBP; Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale, Dilekkaya örgüt yetkililerinin katıldığı Dilekkaya’daki toplantıda konuşan Tatar, güncel konulara da değindi ve Kıbrıs Türk halkının bir an önce bir ekonomik kalkınma seferberliği içine girmesi gerektiğini vurguladı.
“Bu hükümet al-gülüm ver gülüm hükümetidir. Bunlar, bir birlerinin isteklerini yerine getirmek için bir birlerinin yaptığı yanlışlara göz yumuyor. Vatandaş, ülkenin kalkınması umurlarında bile değildir. Bugün oldu hala Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü imzalanmadı. Hayali rakamlarla bütçe sundular. Zam üstüne zam yapıyorlar” ifadelerini kullanan Tatar, devletin harçlara % 30 zam yapmasını eleştirdi.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar; KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nın Türkiye’den kablo ile elektrik gelemeyeceği ve 4 dizel ve LNG ile çalışacak santral alınması ile ilgili açıklamalar yaptığını, bunun üzerine kendisinin de sorumlu bakan olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yi konuşmaya davet ettiğini. ancak Nami’nin henüz halkı aydınlatmadığını söyledi.
Türkiye ile KKTC arasında enterkonnekte elektrik enerjisi sisteminin kurulmasının önemine dikkat çeken Tatar, “Hükümet de bu yönde açıklamalar yapmıştı. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı ise olmaz diyor. Hükümet nerede? Bakan nerede niye konuşmuyorlar. Kulağımıza gelenler var. Kendilerini bir kez daha açıklama yapmaya davet ediyorum” dedi.
UBP Genel Başkanı Tatar, Dome Otel’de ciddi bir peşkeş söz konusu olduğunu ve UBP’nin bunu asla sineye çekmeyeceğini, ihaleye çıkılması ve hak edenin Girne halkına Dome Otel’e gerçekten fayda sağlayacak olanların oteli işletmesi için yasal ve demokratik her mücadeleyi vereceğini söyledi.
Ulusal Birlik Partisi’nin en az diğer partiler kadar insan hakları ile demokrasiye bağlı olduğunu ifade eden UBP Genel Başkanı Ersin Tatar sözlerini şöyle tamamladı:
“Al gülüm ver gülüm anlayışı çerçevesinde yaratacağı algıyı, birilerine vereceği kozu düşünmeden sırf Meclis Başkanlığı’nı veremedikleri TDP’yi memnun etmek için vicdani red olayını Meclis’e getirdiler. Getirdikleri tasarı Anayasa’ya aykırıdır. Başsavcılığın bu yönde görüşü var ama yine de Meclis’e getirdiler. Bugün vicdani red konusunu ele alama günü değildir. Bu ülkenin koşulları bellidir. Rum tarafı silahlanırken, halkımızın çok büyük kesimi Kıbrıs konusunda hassasken siz bunu gündeme getirirseniz halkımızı, gençlerimizi böler, gereksiz tartışmaların içine çekersiniz.”
- Meclis Uzadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı İptal Edildi
- Vicdani Ret İnisiyatifi Bugün Meclis Önünde Toplanıyor
- Basın-Sen Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak
- Özersay Newyork’ta
- Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek
- Bütçe Maratonu Bugün Sona Eriyor
- Minik Tuğsan’Dan Üzücü Veda…
- Lute, Bugün Liderlerle Yeniden Görüşecek
- » Kupada Kuralar Çekildi
- » Tc Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na Yeni İsimler
- » Kuralar Çekiliyor
- » Afganistan’Da 12 Kişi Kaçırıldı
- » İskele’Deki Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
- » Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay New York’ta
- » Vicdani Ret Yasa Tasarısı Bugün Meclis’Te
- » Teknolojinin 7 Mesleği Tehdit Ettiği Belirtildi
- » Filede Yarı Finale Doğru
- » Brexit Oylaması İçin Yeni Tarih Belli Oldu
- » Devlet Emlak Ve Malzeme Dairesi, Hurda Satışı Yapacak
- » Sarıkamış Harekatı 104’Üncü Yılında
- » Trump: Uss Cole Saldırısının Lideri Öldürüldü
- » Katar Ve Ürdün İsrail’in Kudüs’teki İhlallerini Kınadı
- » Malezya Yeni Kralını Bekliyor
- » Lbo Çocuk Korosu, Bu Akşam “Yeni Yıl Konseri” Verecek
- » Hentbol’Da Yıldızlar Start Verdi
- » “Meditarran” Sergisi Kaü’De Açıldı
- » “Mediterra” Atölye Çalışması Sergisi Bugün Açılacak
- » Güngördü’Den, Tol’A Destek
- » İran Banknotlardan 4 Sıfır Atmaya Hazırlanıyor
- » Bkp Genel Başkanı İzcan’A By-Pass Yapıldı
- » Süperler Laü Ve Ydü Oldu
- » “Şahane Düğün” Bu Akşam Sahneleniyor
- » “Rafadan Tayfa” Bugün Güzelyurt’Ta!
- » İsrail’den Gazze’ye Hava Saldırısı
- » Seminerde Sona Gelindi
- » Marmara Denizi’Nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
- » Efsane Kızlarına İhraç Yolda
- » Meclis Uzadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı İptal Edildi
- » Aşk Ve Ölüm Şiirleri Antolojilerinin Tanıtımı Çarşamba Günü
- » “Tut Elimi Projesi” Hayata Geçiyor
- » Hamas Filistin Yönetiminin Çekildiği Sınır Kapılarının İdaresini Teslim Aldı
- » Ubp Yarın Ciklos’Ta Eylem Yapacak
- » Vicdani Ret İnisiyatifi Bugün Meclis Önünde Toplanıyor
- » Lbo Çocuk Korosu, Yarın Akşam “Yeni Yıl Konseri” Verecek
- » Sağlık Bakanlığı Hpv Aşısı Hakkında Bilgi Verdi
- » Hentbolda Ktsyd Kupasına Özel İlgi
- » Çekişmeli Maç Göçmen’İn
- » Ab’Den Ar-Ge’Ye 318 Milyar Euro
- » Çipras’tan Erken Seçim Sinyali
- » Ydk, Badmintona Damga Vurdu
- » İrfan Değirmenci “Anne Ben Artist Oldum” Oyunuyla Girne’De Sahneye Çıkıyor!
- » Okyanuslar Hızla Isınıyor
- » Emel Samioğlu’na Ödül
- » Sağlık Bakanı Besim Tıp-İş’İ Ziyaret Etti
- » “Ülkede Güzel Şeyler De Oluyor”
- » Aydın Denktaş Yoğun Bakımdan Çıkarıldı
- » Romanya Ab Dönem Başkanlığını Devraldı
- » Akıncı: Müzakereler Haziran Ayından Önce Başlamaz
- » Spor Yazarları Seminerde Buluşacak
- » “İki Bavul Dolusu” Adlı Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelenecek
- » Atatürk Elden Geçiyor
- » Suriyeli Askeri Muhalifler Arasında Ateşkes Sağlandı
- » “Tut Elimi Projesi” Başladı..!
- » Abd Suriye’den Ekipman Çekmeye Başladı
- » Özersay’Dan Washington’Da Doğalgaz Vurgusu: İzleyici Olmayız
- » “Döneceğin Güne Kadar” Sinema Filminde Oyuncu Olmak İsteyenlerden Başvuru Kabul Ediliyor
- » Özersay, Temaslarını Sürdürüyor
- » Çipras: Adil Ve Kalıcı Çözüm Uğraşlarına Destek Verilmeli
- » Spehar’dan Açıklama
- » Cumhurbaşkanı Akıncı’Ya Bilgi Verdiler
- » Tatar, Gaziköy Ve Dilekkaya’Yı Ziyaret Etti
- » Meclis Uzadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı İptal Edildi
- » Ubp Yarın Ciklos’Ta Eylem Yapacak
- » Bkp Genel Başkanı İzcan’A By-Pass Yapıldı
- » Aşk Ve Ölüm Şiirleri Antolojilerinin Tanıtımı Çarşamba Günü
- » “Meditarran” Sergisi Kaü’De Açıldı
- » Katar Ve Ürdün İsrail’in Kudüs’teki İhlallerini Kınadı
- » Teknolojinin 7 Mesleği Tehdit Ettiği Belirtildi
- » İskele’Deki Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
- » Bağlıköy Emirnamesi
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans