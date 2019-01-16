Girne Amerikan Üniversitesi Burs Sıralama Sınavı, 28 Ocak’ta yapılacak. 28 Ocak Pazartesi günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan Sınava, KKTC Liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrenciler katılabilecek.

Sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile üniversite adayları %100, %75, %50 ve %25 oranında burslardan yararlanabilecek.

Kazanılan bursların, Girne Amerikan Üniversitesi’nin ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu ve bursların 7 yıl kesintisiz olduğu belirtildi.Sınava son başvuru tarihi 27 Ocak Pazar olarak belirlendi.

Burs ve Giriş Sınavı ve diğer özel burs ve koşullar ile ayrıntılı bilginin, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veya www.gau.edu.tr ile kayit@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 90 650 2000 ve 0548 870 87 17 no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.