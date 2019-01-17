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16 Ocak 2019 Çarşamba Saat 13:36
Güzelyurt – Lefke Anayolu Trafiğe Açıldı
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt - Lefke anayolu yeniden trafiğe açıldı. Güzelyurt-Lefke Anayolu, Cengiz Topel Anıtı önlerindeki köprüde su taşkını nedeniyle sürüklenen dal ve sair atıkların temizlenmesi
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt – Lefke anayolu yeniden trafiğe açıldı.
Güzelyurt-Lefke Anayolu, Cengiz Topel Anıtı önlerindeki köprüde su taşkını nedeniyle sürüklenen dal ve sair atıkların temizlenmesi ve köprünün olası hasar görme ihtimaline karşı yolun Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı arasında kalan kısmı trafik akışına kısa bir süreliğine kapatılmıştı.
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