Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına bugün devam edecek.

Genel kurulda üst kademe yöneticiliği yapan kamu görevlilerinin atanması hakkında yasa tasarısı’nın oylaması yapılacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının gündeminde, “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi” bulunuyor.Meclis gündeminde ayrıca, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın sunduğu “ülkemizdeki elektrik fiyatlarının fahiş olması, Kıb-Tek’in sorunlarının aşılması için yapılması gereken hedeflerin ortaya çıkarılması ile ilgili Meclis araştırması açılması önergesinin ön görüşmesi” var.