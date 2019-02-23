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22 Şubat 2019 Cuma Saat 09:44
Bangladeş’te Tarihi Bölgede Yangın
Bangladeş'in başkenti Dakka'da tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında en az 69 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye Genel Müdürü , şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar muhitinde gece saatlerinde bir binad
Bangladeş’in başkenti Dakka’da tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında en az 69 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye Genel Müdürü , şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar muhitinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak hızla yayıldığını belirtti.
Yangının, 9 saat süren çalışmaların ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı kaydedildi.
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