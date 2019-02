Tatar, Turan Ve Yavuz İle Görüştü

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Türkiye’nin her geçen gün biraz daha fazla büyüyüp güçlendiğini, Türkiye’nin destek ve katkıları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli gelişmeler sağlanabileceğine, büyük hedeflere ulaşılabileceğine inandıklarını belirtti.

UBP Basın Birimi’nden verilen bilgiye göre, Ersin Tatar, İskenderun ve Antakya’daki temas ve incelemelerini tamamlayarak bugün öğleden sonra yurda döndü.

Tatar, dönüşü öncesinde Hatay Valisi Rahmi Turan ile, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz’u ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, ziyaretlerinde yaptığı açıklamalarda “ Türkiye’nin her yanı ile , her geçen gün biraz daha geliştiğini bir kez daha yerinde görmekten son derece memnun ve mutlu olduğunu” söyledi.

Tatar, “ Türkiye’nin her geçen gün biraz daha fazla büyüyüp güçlendiğini, Türkiye’nin destek ve katkıları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de önemli gelişmeler sağlanabileceğine, büyük hedeflere ulaşılabileceğine inandıklarını belirtti.

“ Ulusal Birlik Partisi’nin KKTC’de bir kalkınma hamlesi yapmak, ülkeyi istikrarlı kalkına sürecine sokmak istediğini” anlatan Tatar, “ yapacak çok şey var. Türkiye ile samimi işbirliği içinde aşılamayacak sorunumuz yoktur “ diye konuştu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusuna değinirken de “ Rum tarafının anlaşma istediğine parti olarak asla inanmadıklarını, bu nedenle artık iki Devletli çözümün gündeme gelmesini istediklerini” kaydetti.

“ Kıbrıs’ın Türkiye için büyük stratejik değeri olduğunu, herkes Kıbrıs’a yerleşmeye, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’ya yerleşmeye çalışırken kimsenin Türkiye’nin Kıbrıs’tan çıkmasını isteyemeyeceğini” ifade eden UBP Genel Başkanı Tatar, “ bundan da ötesi Türkiye bizim isteğimizle Kıbrıs’tadır ve Türkiye bizim can ve mal güvenliğimiz demektir. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi bizim için vazgeçilmezdir. Bunu şu veya bu oyunla, şu veya bunu vermekle ortadan kaldırmalarına asla razı olamayız “ dedi.