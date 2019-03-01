300 Bin Tl Lefkoşa’Da Satılan Bilete İsabet Etti

Devlet Piyangosu’nun 28 Şubat tarihli çekilişinde büyük ikramiye Lefkoşa’da satılan bilete çıktı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre çekilişte 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 37938 numaralı bilete isabet etti. Bilet Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Mart’ta gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 300 bin TL olduğu çekiliş için biletler 20 TL’den bugünden itibaren satışa çıktı.