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Tatar: Kıbrıs Konusunda Önemli Bir Aşamadan Geçiliyor
13 Nisan 2019 Cumartesi Saat 10:02

Tatar: Kıbrıs Konusunda Önemli Bir Aşamadan Geçiliyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türkiye Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu ile Rize Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurullarını kabul etti. Konuk

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türkiye Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu ile Rize Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurullarını kabul etti.

Konuk heyet adına yapılan konuşmalarda “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük önem verildiği ifade edildi ve her iki kuruluşun da bilim ve akıl yoluyla ülke menfaatleri için çalışmalarını sürdürmekte olduğu kaydedildi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da açıklamasında “ Türkiye ile kardeşçe ilişkilerin geliştirilmesinin UBP’nin öncelikli konularından biri olduğunu ifade etti ve “ bu konuda siyasi partiler kadar sivil toplum örgütlerine de görev düştüğünü” kaydetti.

Tatar, “ Kıbrıs konusunda önemli bir aşamadan geçilmekte olduğunu, Rum-Yunan ikilisinin bir yandan Türkiye’nin Kıbrıs Türk Halkı için yaşamsal önem taşıyan garantörlüğünü sıfırlamaya çalışırken, diğer yandan da Kıbrıs Türkü’nü azınlık noktasına indirgeyecek kabul edilemez öneriler ortaya koyduğunu” belirtti.

“ Bu görüşleri olanlarla, haklarımızı gasp etmeyi sürdürenlerle federasyon görüşmenin bir faydası yoktur” diyen Tatar şunları kaydetti:

“ Bize göre artık Kıbrıs ‘ta zaten var olan iki ayrı Devlet, iki ayrı egemenlik esası üzerinden yolumuza devam etmeli, uluslararası camiada çoktan hak ettiğimiz yeri alabilmek için adımlar atmalıyız. Rumlarla konuşacaksak eğer, AB çatısı altında iki devletli çözümü konuşmalıyız.”

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