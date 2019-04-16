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Kktc Cso, Sıla 4 İle Sahne Alacak
16 Nisan 2019 Salı Saat 10:30

Kktc Cso, Sıla 4 İle Sahne Alacak

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy'a eşlik ederek, birlikte sahne alıyor. Bu akşam saat 20.30'da Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de yer alacak konserde, SILA 4’

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası , SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy’a eşlik ederek, birlikte sahne alıyor.

Bu akşam saat 20.30’da Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de yer alacak konserde, SILA 4’ün sevilen eserleri seslendirilecek.

Konser, Ali Hoca yönetiminde, Simge Akdoğu, İnci Moreket Alicik, Eril Cambaz ve Emre Pehlivan vokalistliğinde gerçekleşiyor.

Konser programında; Selvim, Çıgdım Beşbarmak Dağına, Ararım Sorarım Seni, Kıbrısım, Ata Binesim Geldi, Zeytin, Gave, Garanfil, Kıbrıs Gelini, Ayrılık, Gara Gözlü Yarim, Gelmedin ve Köprü isimli eserler seslendiriliyor.

SILA 4, Kıbrıs Türk toplumunun büyük sıkıntılar yaşadığı 1964 yılında Bayrak Radyosu’nda isim yapan Bayrak Kuartet müzik grubu olarak doğdu. Ferahzat Gürsoy, Yılmaz Kalfaoğlu, Süleyman İbrahim ve Erdinç Gündüz grubun ilk kurucuları olmakla birlikte, Yılmaz Kalfaoğlu ve Süleyman İbrahim’in Ankara’ya gitmesinden sonra Aydın Kalfaoğlu ve Raif Denktaş bu iki müzisyenin yerini aldı. 1969 yılında Kıbrıs türkülerine yönelerek, Kıbrıs Türk şarkı ve manilerini hatırlatan çalışmalar yapmaya başlayan grup, adadaki köyleri gezerek yaşlılardan kayıt olarak aldıkları manilerden türküler ortaya çıkardılar.

Erdinç Gündüz, Aydın Kalfaoğlu ve Raif Denktaş Ankara’da yükseköğrenimlerini sürdürürken, üç grup üyesinin sılada olması düşüncesiyle, grubun ismi SILA 4 oldu. “Kıbrısım”, sonrasında ise “Dolama” adlı şarkıları Kıbrıs’ta büyük ilgi görünce plak yapmaya karar veren grup, bir yüzünde “Kıbrısım”, diğer yüzünde ise “Dolama” parçalarının yer aldığı ilk 45’lik plaklarını piyasa sürdüler. Sonrasında plakları Türkiye’de de piyasaya sürülen grup, orada da hayli ilgi gördü. Özellikle “Gariban” isimli şarkı, Anadolu Rock isimli müzik türünün önemli şarkısı olarak gösterildi.

1985 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası Raif Denktaş’ın yaşamını yitirmesiyle, grup büyük bir yıkım dönemi yaşadı. 1987 ve 1988 yıllarında bir araya gelen grup, Raif Denktaş anısına iki konser düzenledi.

SILA 4 şarkıları, nesil değişse de dillerde dolaşmaya devam edince, üç grup üyesi bir araya gelerek 13 adet SILA 4 şarkısını bir arada topladıkları CD’lerini 2009 yılında çıkardılar. CD’leri 2010 ve 2012 yılında da piyasaya sürülen grup, daha sonra iki önemli konser verdi. Bunlardan birincisi, Mağusa Festivali çerçevesinde Salamis Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşti; ikincisi ise, Aydın Kalfaoğlu’nun hayata veda etmesinin ardından, 2015 yılında onun adına düzenledikleri “Aydınlık” adını verdikleri anı konseri oldu.

KKTC CSO, ülkemizin kıymetli SILA 4 grubu üyelerinden Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy’a, düzenlenen konserde eşlik etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade ediyor.

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Kktc Cso, Sıla 4 İle Sahne Alacak Haberi

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