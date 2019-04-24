Daü’De ‘Kıbrıs’ Temalı Kongre

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından bu yıl onuncusu yapılan Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, başladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, iki yılda bir düzenlenen kongrenin onuncusunu gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kongrenin bu yıl “Kıbrıs” genel temasıyla gerçekleştirileceğini anlattı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da konuşmasında, üniversitenin bu yıl 40. onur yılını kutlayacağına işaret ederek, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin başarılarından ve hak ettiği değeri görmesi gerektiğinden bahsetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin dünya standartlarında bir eğitim kurumu olduğuna vurgu yaptı.

Üniversitenin ülke tanıtımına da katkıda bulunduğuna işaret eden Uluçay, 24 Nisan 2004 yılında adanın kuzeyinde ve güneyinde yapılan referanduma değindi.

Referandumda Kıbrıslı Türker’in % 65’lik oranla Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana evet dediğini ancak, Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun hayır dediğini anımsatan, Uluçay Kıbrıslı Türklerin referandumu kabul etmelerinin Uluslararası camiada kurumsal iletişim kurmalarına katkı sağladığına işaret etti.

Açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacılarının sunumlarına geçildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komitesi Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Üyesi Armağan Candan “Kıbrıslı Türkler ve Avrupa Birliği” konulu sunum gerçekleştirdi.

Ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu da, “Kıbrıs’ta Görülen Ortopedik Sorunlar” konulu sunum gerçekleştirdi.

Kongre gerçekleştirilecek oturumların ardından yarın sona erecek.