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25 Nisan 2019 Perşembe Saat 13:31
“Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları 2019” Başladı
“Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları 2019” başladı. 29 Nisan’a kadar sürecek Arama-Kurtarma Oyunları 2019’a yurt içi ve yurt dışından 17 üniversite katılıyor. (BRT)
“Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları 2019” başladı.
29 Nisan’a kadar sürecek Arama-Kurtarma Oyunları 2019’a yurt içi ve yurt dışından 17 üniversite katılıyor.
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