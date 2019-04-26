Şahali:narenciyede Dönüştürücü Adımları Atmak Temel Vazifemiz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, narenciyede hasat sezonunun sonuna yaklaşılması nedeniyle Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecileri şirketi Cypfruvex’i ziyaret etti.

Cypfruvex yöneticilerinden bu yıl ki hasatla ilgili bilgi alan Şahali, Cypfruvex Paketleme Tesisi, Meysan Konsantre Tesisi ve Kıbrıs Narenciye Üreticileri şirketi Narenciye Paketleme Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Üreticilerin Cypfruvex’i daha da güçlenmesini ve daha geniş bir operasyon yürütmesini beklediğini belirten Şahali, bunun bir kamu kurumu olan Cypfruvex’in üretici için ne kadar gerekli olduğunun anlaşılması bakımından çok anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekti.

Şahali,tüm gayretlerinin yılın önemli bir kısmı boyunca devam edecek bir hasat ihtimalini ortaya çıkaracak ürün deseninin sağlanması olduğunu söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, bunun hem üretici açısından hem de üretimden kaynaklanacak istihdamın geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Bu yıl narenciyede; mevsimin sağladığı avantajın iyi değerlendirildiğini belirten Şahali, yağışların çok olması ve ihraç pazarlarında düşük rekoltelerintalebi artırması nedeniyle sektörünün yüzünün geçmiş yıllara oranla daha fazla güldüğünü söyledi.

Şahali, narenciyeyi dönüştürücü adımları atarak mevsimden ve pazarlarındurumundan bağımsız biçimde sürekli üretilen ve satılabilen halde tutmanın temel vazifeleri olduğunu; ihracatçı kuruluşlar ve özellikle bir kamu kurumu olan Cypfruvex’inmisyonunun son derece önemli olduğunu kaydetti.

Bakan Şahali, Cypfruvex’in günümüzdeki özerk yapısını koruyabileceği güvencelere kavuşturulmasına ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.